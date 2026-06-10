10 de junio de 2026
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Cruz Roja Argentina

"Ayudar es nuestra bandera": Cruz Roja Argentina celebra 146 años de solidaridad y voluntariado

Este 10 de junio, la Cruz Roja Argentina celebra un nuevo aniversario de su fundación, con más de un siglo de labor solidaria y humanitaria a través de sus 65 filiales distribuidas en todo el país.

La Cruz Roja Argentina celebra 146 años de solidaridad y voluntariado

La Cruz Roja Argentina celebra 146 años de solidaridad y voluntariado

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Bajo el lema “Ayudar es nuestra bandera”, la Cruz Roja Argentina celebra este 10 de junio su 146.º aniversario desde su fundación oficial. Presente en algunos de los momentos más importantes de la historia nacional, desde catástrofes naturales hasta acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas, la organización conmemora más de un siglo de trabajo humanitario basado en la solidaridad y el compromiso voluntario.

Cruz Roja Argentina celebra su nacimiento: 146 años de trabajo voluntario y solidario

La solidaridad es uno de los valores que históricamente ha caracterizado a las y los argentinos, y la Cruz Roja Argentina forma parte de esa identidad. En ese marco, este año la institución adoptó el lema “Ayudar es nuestra bandera”, una consigna que busca reflejar el espíritu solidario que atraviesa a la sociedad argentina y que se expresa a través del compromiso cotidiano de millones de personas.

Ya sea en una emergencia, en la vía pública o en la vida diaria, los gestos de ayuda se repiten y fortalecen una identidad colectiva. Desde hace más de un siglo, la Cruz Roja Argentina canaliza ese impulso solidario mediante acciones concretas desarrolladas por su red de voluntariado presente en todo el país.

Desde la organización señalaron que las comunidades enfrentan cada vez más situaciones críticas y complejas, aunque destacaron el compromiso de miles de personas que continúan involucrándose para ayudar a quienes más lo necesitan. “La solidaridad, el no mirar para otro lado y la decisión de tender una mano a quien lo necesita siguen siendo una de las mayores fortalezas que tenemos como sociedad ”, expresaron.

Fundada el 10 de junio de 1880, la institución surgió por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, quien un año antes había ratificado el Primer Convenio de Ginebra. Entre las figuras destacadas que participaron de su desarrollo se encuentra Cecilia Grierson, la primera médica argentina.

Cruz Roja Argentina - 10 junio (1)
Más de un siglo de historia y un trabajo silencioso: la Cruz Roja Argentina cumple 146 años.

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Actualmente, la Cruz Roja Argentina integra el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, conformada por más de 100 millones de voluntarios, colaboradores y trabajadores en 191 países.

A lo largo de su historia, la organización participó en algunas de las emergencias más significativas del país, entre ellas la epidemia de cólera de 1886, el terremoto de San Juan de 1944, la epidemia de poliomielitis de 1956, el terremoto de Caucete de 1977 y las tareas de asistencia tras los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Durante el siglo XXI también brindó asistencia sanitaria y psicosocial en las inundaciones de Santa Fe (2003), Tartagal (2009) y La Plata (2013), además de intervenir en la emergencia sociosanitaria de Salta (2020), los incendios forestales de Corrientes (2022) y las inundaciones registradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Bahía Blanca durante 2025.

De sus institutos superiores egresaron más de 200.000 profesionales vinculados al ámbito de la salud. Además, la organización capacita cada año a más de 50.000 personas en Primeros Auxilios y brinda asistencia sanitaria en eventos masivos realizados en distintos puntos del país.

Un trabajo permanente: cómo fueron las intervenciones de 2025

Según datos difundidos por la Cruz Roja Argentina, durante el último año la organización acompañó a más de 160.000 personas afectadas por emergencias y situaciones de vulnerabilidad en distintos puntos del país. Las principales intervenciones se desarrollaron en Bahía Blanca, el Área Metropolitana de Buenos Aires y Salta, mientras que su red de voluntariado continúa brindando asistencia diaria a través de 65 filiales distribuidas en todo el territorio nacional.

Asimismo, distribuyó más de 16 millones de litros de agua segura en comunidades indígenas y entregó más de 7.000 kits de higiene y abrigo a personas en situación de calle.

Con motivo de su 146.º aniversario, la jornada busca poner en valor una forma de solidaridad profundamente arraigada en la sociedad argentina, donde las personas se organizan, acompañan y deciden involucrarse frente a las dificultades de los demás.

Cruz Roja San Rafael
En Mendoza, la Cruz Roja tiene sedes en Capital y San Rafael.

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El voluntariado, la capacitación en Primeros Auxilios, el acompañamiento a donantes y la participación en acciones específicas forman parte de una red colectiva que sostiene la labor humanitaria de la Cruz Roja Argentina en todo el país.

Además, durante este año la institución desarrolló un kit educativo con juegos y actividades para trabajar valores vinculados con la solidaridad, la empatía y el cuidado colectivo junto a niños, niñas y adolescentes de escuelas de diferentes provincias, con el objetivo de promover una cultura solidaria desde edades tempranas.

Más allá de la celebración de un nuevo aniversario, la organización destaca no solo su propia historia, sino también la de miles de personas que, generación tras generación, eligieron estar presentes para quienes más lo necesitaban.

Cada persona que dona, aprende Primeros Auxilios, realiza una acción voluntaria o decide involucrarse frente a una necesidad contribuye a construir comunidades más preparadas, resilientes y humanas. Hoy, como hace más de un siglo, ayudar sigue siendo nuestra bandera ”, concluyó la institución.

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