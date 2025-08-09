Efemérides

Día del Maestro de Educación Especial en la Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de agosto

Cada 9 de agosto, en Argentina se recuerda el trabajo de los docentes de la Educación Especial. A continuación, los detalles de la efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 9 de agosto se celebra en Argentina el Día del Maestro de Educación Especial, en conmemoración de la creación de la Dirección de Educación Especial, ocurrida en esta misma fecha en 1949. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta importante efeméride.

Día del Maestro de Educación Especial: ¿por qué se celebra el 9 de agosto?

El 9 de agosto se recuerda la creación de la Dirección de Educación Especial, un hito fundamental en el desarrollo de una educación inclusiva en Argentina. Esta modalidad educativa nació con el propósito de fomentar una cultura que garantice la correcta integración escolar de personas con discapacidad, permitiéndoles acceder a una educación libre y adaptada a sus necesidades.

Educación especial.jpg
La Educación Especial, establecida en la Ley de Educación Nacional, asegura el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades, brindando un conjunto de servicios tanto en escuelas especiales como en diferentes niveles del sistema educativo.

¿Qué es la Educación Especial?

La Educación Especial es una modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Actualmente, esta modalidad se enfoca no en las limitaciones, sino en las capacidades de cada individuo, promoviendo respuestas educativas que construyan una verdadera inclusión.

Los maestros de educación especial trabajan con niños que tienen discapacidades físicas, auditivas o visuales, así como con aquellos que enfrentan dificultades emocionales, de comportamiento o de aprendizaje. Utilizan recursos y métodos pedagógicos especializados, como el lenguaje de señas o el Braille, para adaptarse a las necesidades de sus alumnos.

Fuente: DGE

