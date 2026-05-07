¿Qué estudiar cuando el mundo cambia todo el tiempo?

Hace algunos días me encontré con un grupo de estudiantes de los últimos años de educación secundaria. La charla buscaba acompañarlos en ese momento extraño, incómodo y decisivo que implica pensar qué hacer con el futuro. Qué estudiar. Hacia dónde ir. Cómo elegir en un mundo que cambia tan rápido que, a veces, pareciera no dejar tiempo ni para entender las preguntas.

Confieso que en buena parte de esa conversación también le hablé a mi yo del pasado . A ese Damián adolescente que intentaba decidir algo que sentía enorme, definitivo, trascendental. Quizá una de las decisiones más importantes que había tomado hasta ese momento.

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Me gusta pensar que alguna idea se habrán llevado. Pero lo que sí sé con certeza es todo lo que esa charla me dejó pensando a mí.

Y aunque quizás hoy no te toque elegir una carrera, te invito igual a acercarte a esta pregunta: ¿Qué le dirías a tu yo adolescente si tuviera que decidir su futuro en el mundo de hoy?

El suelo se mueve

Durante mucho tiempo, elegir una carrera respondía a una lógica relativamente lineal: una profesión, un recorrido, una identidad laboral más o menos estable. Había mapas bastante claros. O, al menos, la sensación de que existían.

Hoy eso cambió. Y seguirá cambiando.

Las formas de trabajar mutan. Las formas de aprender también. Las herramientas cambian, los vínculos se transforman y, quizás lo más importante, también cambian las preguntas que realmente vale la pena hacerse.

En este contexto, queramos o no, nuestra experiencia acumulada —esa que lleva una, dos o tres décadas guardada en el placard— ya no abriga de la misma manera y no alcanza para salir al mundo de hoy. Los estudiantes de hoy no pueden usar nuestras mismas brújulas. Aunque ignorarlas por completo también sería un error enorme.

Cuando el suelo se mueve, aferrarse únicamente a lo que funcionó antes no es una buena estrategia. Pero tampoco lo es despreciar la experiencia de quienes caminaron antes que nosotros. Algo que probablemente debería haber aprendido antes: escuchar a quienes saben no implica obedecerlos. Implica tomar su experiencia, para transformarla y decidir qué hacer con ella.

Y si hoy te toca acompañar a un joven en este momento de bifurcación, cuidado. Muchas veces, desde el cariño o la preocupación, terminamos intentando imponer nuestra propia visión del mundo. El problema es que, aunque nos cueste aceptarlo, muchas veces estamos ofreciendo un mapa desactualizado.

El rol que nos toca probablemente sea otro. Escuchar. Guiar. Hacer preguntas que ayuden a explorar posibilidades. Tener paciencia. Y, sobre todo, validar las emociones que aparecen en esta etapa de incertidumbre.

Porque hay preguntas importantes que no tienen UNA respuesta correcta. Muy probablemente tengan respuestas en construcción. Respuestas que cambiarán varias veces a lo largo de la vida.

Cuando dicen que no hay futuro

Cuando todo cambia demasiado rápido, es fácil caer en el pesimismo.

Las recetas viejas dejan de funcionar. Las brújulas parecen perder el norte. Los mapas ya no muestran los nuevos caminos, ni los ríos que cambiaron su curso.

Entonces aparece esa sensación de que no hay futuro. Vivimos tiempos atravesados por despidos, crisis económicas, guerras, incertidumbre, caída brutal de la natalidad y discusiones cada vez más intensas sobre el sentido del trabajo, de la educación y hasta de lo humano.

Cuesta imaginar nuevas utopías. A veces pareciera más fácil imaginar el fin del mundo que un rumbo mejor para la humanidad. Pero sería injusto quedarnos solo con esa parte.

Mientras todo eso sucede, también se abren oportunidades nuevas. La línea entre lo posible y lo imposible vuelve a correrse. Surgen herramientas, proyectos, descubrimientos y capacidades que hace apenas unos años parecían ciencia ficción.

El futuro no desapareció. Se volvió más incierto. Y ese futuro (el deseado y el temido) no aparece mágicamente un día. Se construye lentamente, decisión tras decisión, hábito tras hábito, conversación tras conversación.

El futuro no viene en una sola versión

Quizás el recordatorio más importante sea este: el futuro no está escrito.

No existe una única versión de lo que viene. Hay distintos escenarios posibles. Algunos más prometedores. Otros más complejos. Otros híbridos. Otros que todavía ni siquiera sabemos nombrar.

Y si no existe un único futuro, entonces tampoco alcanza con prepararse para una sola versión del mundo. Por eso, aunque sería irresponsable dar consejos absolutos, sí hay algunas ideas que me gustaría compartir.

La primera es simple: quedarse quieto tiene un costo. En un mundo cambiante, probablemente haya decisiones mejores y peores, pero incluso avanzar con dudas suele ser mejor que paralizarse esperando certezas perfectas. Esperar “el momento correcto”, “la pasión definitiva” o “la señal absoluta” puede terminar convirtiéndose en una forma elegante de no empezar nunca.

También creo que ya no alcanza con acumular contenidos o memorizar información. Los conocimientos y las herramientas envejecen cada vez más rápido. Lo que se vuelve realmente valioso es desarrollar competencias para actuar, adaptarse y construir en escenarios distintos.

La actitud y la mentalidad hacen la diferencia. Cuando el contexto se vuelve más complejo, más exigente e incierto, aprender a sostener la frustración, comunicar bien, colaborar con otros y aprender continuamente se vuelven algo central.

Ahí es donde las llamadas “soft skills” reinan. Conocerte a vos mismo, aprender que te motiva y qué te hace sostener la motivación se clave. Aprendé a comunicar bien tus ideas, aprendé a sostener la atención y a tolerar la frustración, entrená el músculo de la empatía.

Porque cuanto más complejo se vuelve el mundo, más importantes se vuelven las capacidades profundamente humanas.

Puede que realmente estemos atravesando uno de los momentos de transformación más grandes que nos haya tocado vivir como especie. Pero también es cierto que los monstruos del presente siempre parecen más enormes que los del pasado.

Con el tiempo, muchas de las cosas que hoy nos generan miedo probablemente se vuelvan cotidianas. O incluso pequeñas.

Quizás estas ideas funcionen para quienes acompañan jóvenes, para los jóvenes mismos o para quienes todavía siguen intentando decidir qué hacer con su propia vida adulta. Porque, en el fondo, nunca terminamos del todo de elegir.

La clave probablemente no esté en encontrar una decisión perfecta, sino en elegir el próximo paso posible hacia un futuro que tenga sentido para vos. Uno real. Alcanzable. Posible con las herramientas que tenés hoy.

Como escribió Søren Kierkegaard en una de sus verdades más ciertas e incómodas: “La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante”.