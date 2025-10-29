Internet está mutando... ¿estamos matando Internet?

Poco a poco, Internet se ha convertido en una gran telaraña que abarca cada aspecto de nuestra vida cotidiana a escala global. Su valor es indiscutible. Hoy nos informamos, trabajamos, pedimos comida, hacemos compras, aprendemos y jugamos en Internet. En palabras de Bourdieu, se convirtió en nuestro habitus; su función se volvió tan indispensable que resulta invisible: solo notamos su ausencia cuando falla.

Si viajáramos a la última década del milenio pasado, sería difícil explicar de qué se trata esta gran red y cuánto dependemos hoy de ella. Un ejemplo ilustrativo es el del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien en 1998 afirmó que "para 2005 será claro que el impacto de Internet en la economía no fue mayor que el del fax ". Meses después, David Bowie, música y cantautor, anticiparía: "el potencial de lo que hará Internet con la sociedad, para bien o para mal, es inimaginable".

Con la IA sucede algo similar. Muchos expertos comparan su irrupción con la llegada de Internet, y probablemente sea la mejor analogía para entender el momento actual. No podemos culpar a Paul, y debemos maravillarnos con David: predecir el impacto de una tecnología emergente nunca es fácil, especialmente en tiempos que recuerdan a la burbuja de las puntocom .

La transformación de Internet, aunque vertiginosa, no ocurrió de la noche a la mañana. Se suele hablar de la Web 1.0, estática y de solo lectura; de la Web 2.0, que introdujo la interacción y el contenido generado por los usuarios; y de la Web 3.0, potenciada por la personalización algorítmica, la IA y el blockchain. Hoy se vislumbra una Web 4.0: simbótica e inteligente, donde el mundo físico y el digital interactúan sin fricciones gracias a la IA, el Internet de las Cosas (IoT) y la realidad aumentada y virtual.

Hace algunos años, de la mano de Alejandro Piscitelli, me convertí en un cazador de señales de futuro. En el enfoque del Future Thinking, una señal de futuro es una pista temprana de posibles cambios o tendencias con gran potencial de impacto. Una de las más difíciles de ignorar hoy es el aumento del contenido generado con IA frente al creado por humanos: del 2% en 2020 al 53,5% en la actualidad. Este dato reaviva la teoría de que Internet está muriendo: cuando la web se vuelva un espacio de intercambio casi exclusivo entre máquinas, los humanos podríamos quedar reducidos a simples consumidores accesorios.

El modo de estar en Internet está mutando. Las últimas semanas se tiñeron de sorpresa con el lanzamiento de navegadores web impulsados por IA (Comet de Perplexity, ChatGPT Atlas y Edge con Copilot), además del reciente lanzamiento de Sora 2. Estas novedades llegan con, al menos, tres promesas que podrían marcar tendencia.

La primera promesa es que la IA nos acompañará en cada paso: responderá dudas, interpretará información y realizará tareas por nosotros. Pasaremos de explorar la web con el mouse y el teclado, a observar cómo la inteligencia artificial lo hace en nuestro lugar, interviniendo solo cuando sea necesario. De todos modos, la mejora real aún es limitada y su impacto real todavía sigue siendo difuso: es más una buena intención que una ventaja significativa.

La segunda promesa reafirma el camino de los modelos superpotentes iniciado por Veo 3 (Google). La aparición de estos sistemas ha inundado las redes con videos que oscilan entre la realidad y el absurdo: personajes hiperrealistas que aseguran "no somos prompts" o que anuncian eventos que nunca ocurrieron. Lo preocupante es que portales automatizados replican estas "noticias" y las difunden por millones.

El humor es parte del ecosistema digital, pero también lo son los usos malintencionados. Desde la venta de imágenes falsas de compañeras de escuela hasta videos apócrifos de políticos, el potencial de daño crece. Como advirtió Geoffrey Hinton en 2023: "es difícil evitar que los malos usen estas herramientas para hacer cosas malas". Los deepfakes son cada vez más fáciles de crear y difíciles de detectar.

Aun más allá de la desinformación, prolifera una avalancha de contenido digital de baja calidad, originalidad y esfuerzo, conocido como AI slop. Su volumen es tal que comienza a eclipsar el contenido genuino, inundando nuestras redes con producciones superficiales que entorpecen el hallazgo de información valiosa. Sumado a nuestros hábitos de scroll superficial y consumo fragmentado, el panorama se vuelve un caldo de cultivo para la saturación y el engaño.

Mientras tanto, los medios serios atraviesan una crisis profunda, y proliferan supuestos expertos que generan contenido low cost para mantener vivas las redes. Suelo comparar esto con la diferencia entre cocinar y simplemente "hacer la comida": una requiere tiempo, conciencia y calidad; la otra solo busca saciar el hambre y seguir. Así también se diferencia el contenido potenciado por IA de aquel que es puro slop.

Internet e IA | La adopción real dependerá de su utilidad

La tercera promesa de Sora 2, replicada ya por Meta AI, es el lanzamiento de una red social basada en videos generados enteramente por IA. Una propuesta que busca capitalizar el crecimiento del deepfake y el slop bajo la apariencia de innovación. Un experimento que mezcla creación, reacción y remixes automatizados. La adopción real dependerá, sin embargo, de su utilidad, y no solo del entusiasmo corporativo.

A esta ola se suma Elon Musk, quien a través de xAI promete lanzar videojuegos y películas generados completamente por IA antes de 2026.

En medio de esta aceleración, no deberíamos olvidar que aún desempeñamos un rol clave. Pero si no actuamos con agencia y criterio, podríamos perder el control y dejar escapar la promesa de una Web 4.0 verdaderamente centrada en lo humano. En todo caso, Internet no está muriendo: está mutando, y depende de nosotros decidir en qué se convertirá.