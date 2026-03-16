16 de marzo de 2026
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CTNET impulsó el liderazgo femenino en una nueva Caminata de Mentoreo en San Rafael

La empresa CTNET acompañó la Caminata de Mentoreo en San Rafael en una jornada junto a las líderes de todo el sur provincial.

CTNET impulsó el liderazgo femenino en una nueva Caminata de Mentoreo en San Rafael

CTNET impulsó el liderazgo femenino en una nueva Caminata de Mentoreo en San Rafael

Por Sitio Andino Sociedad

La empresa de telecomunicaciones CTNET participó activamente en la nueva edición de la Caminata de Mentoreo 2026 que tuvo lugar en el departamento de San Rafael. Este espacio de encuentro, impulsado por Voces Vitales Cono Sur, buscó potenciar el liderazgo femenino en toda la región sur mendocina mediante el intercambio de experiencias profesionales de alto nivel.

El evento se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones con una gran convocatoria de participantes. La propuesta permitió conectar a mujeres líderes consolidadas con jóvenes que tienen un gran potencial para transformar sus comunidades locales. Cabe destacar que el término “caminata” es simbólico y refiere a la idea de transitar juntas un camino de crecimiento. Durante la jornada, mentoras y aprendices compartieron vivencias para fortalecer sus capacidades personales y también las profesionales.

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Caminata de Mentoreo- CTNET
El evento se desarroll&oacute; en el Centro de Congresos y Exposiciones con una gran convocatoria de participantes.

El evento se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones con una gran convocatoria de participantes.

El compromiso de CTNET con el desarrollo regional

Como referente en servicios de Internet y telecomunicaciones, la empresa reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del entramado social y productivo. El apoyo de marcas locales resulta vital para que estos espacios de formación sigan creciendo cada año en la provincia.

Lucía Bernal Arbuatti, referente regional del encuentro, destacó la importancia de que más mujeres accedan a estas instancias de mentoreo. La red se sigue consolidando en el sur tras una exitosa primera edición realizada durante el año pasado. La iniciativa parte de la premisa de que cuando una mujer líder avanza, su comunidad entera se beneficia. Por este motivo, la articulación entre el sector privado y las organizaciones sociales es el motor que impulsa estos encuentros.

Voces del sur mendocino en San Rafael

El encuentro contó con oradoras de Malargüe, General Alvear y San Rafael que compartieron sus inspiradoras historias de vida. Ana Anconetani, emprendedora malargüina, relató detalladamente los desafíos de trabajar y crecer en rubros que históricamente fueron masculinos. Su testimonio resaltó la importancia de encarar los problemas y los inconvenientes que surgen al soñar un proyecto. El intercambio genuino entre las asistentes permitió generar nuevas redes de contacto para futuros negocios y colaboraciones regionales.

Caminata de Mentoreo- CTNET

Voces Vitales es una organización internacional que promueve el liderazgo de las mujeres como motor de progreso. Gracias al auspicio de empresas como CTNET, el sur mendocino se posiciona como un polo de capacitación para las futuras líderes de la sociedad.

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