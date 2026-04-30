30 de abril de 2026
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Sistema Único de Boleto Electrónico

Cuándo llega la SUBE al Este de la provincia de Mendoza

El Sistema Único de Boleto Electrónico ya tiene definida la fecha de implementación en el Este provincial.

Cuándo llega EL Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) al Este de la provincia de Mendoza.

Cuándo llega EL Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) al Este de la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil

Las máquinas validadoras de los pasajes están siendo instaladas desde hace semanas para que los usuarios puedan abonar sus boletos mediante este sistema de pago del transporte público implementado en diferentes zonas de la provincia.

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Desde la empresa Nueva Generación S.A. confirmaron la fecha de inicio del funcionamiento del sistema a través de sus redes sociales. También indicaron que primeramente convivirán los dos sistemas, es decir, el pago con SUBE y con dinero en efectivo.

11 de agosto, transporte, sube, paradores inteligentes, metrotranvia, pasajeros

Cómo pagar el pasaje con SUBE

Además de la tarjeta SUBE, las máquinas permiten el pago del boleto con tarjetas de débito y crédito de todos los bancos que operan en Mendoza, así como con dispositivos con tecnología NFC (smartphones o smartwatchs) con tarjetas tokenizadas y códigos QR de las billeteras virtuales compatibles (Mercado Pago, Gpay, ApplePay y Modo, entre otras).

Este sistema incluye la posibilidad de acceder a la Tarifa Social, al trasbordo, a beneficios por usuario frecuente y a abonos, que deben tramitarse de forma online en la plataforma MendozaxMi.

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