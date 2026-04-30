Cuándo llega la SUBE al Este de la provincia de Mendoza

Cuándo llega EL Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) al Este de la provincia de Mendoza.

El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) ya tiene fecha de llegada al Este de la provincia de Mendoza . Una de las empresas concesionarias del servicio en esa zona confirmó que el lunes 4 de mayo comenzará a funcionar en los diversos colectivos .

La s máquinas validadoras de los pasajes están siendo instaladas desde hace semanas para que los usuarios puedan abonar sus boletos mediante este sistema de pago del transporte público implementado en diferentes zonas de la provincia.

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Desde la empresa Nueva Generación S.A. confirmaron la fecha de inicio del funcionamiento del sistema a través de sus redes sociales. También indicaron que primeramente convivirán los dos sistemas , es decir, el pago con SUBE y con dinero en efectivo.

La Tarjeta SUBE funciona en el Gran Mendoza, Lavalle y San Rafael . Se espera que tras implementarse en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, se instale en el Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y luego en el resto de los recorridos que actualmente no están incluidos en la Zona Sur.

11 de agosto, transporte, sube, paradores inteligentes, metrotranvia, pasajeros Foto: Yemel Fil

Cómo pagar el pasaje con SUBE

Además de la tarjeta SUBE, las máquinas permiten el pago del boleto con tarjetas de débito y crédito de todos los bancos que operan en Mendoza, así como con dispositivos con tecnología NFC (smartphones o smartwatchs) con tarjetas tokenizadas y códigos QR de las billeteras virtuales compatibles (Mercado Pago, Gpay, ApplePay y Modo, entre otras).

Este sistema incluye la posibilidad de acceder a la Tarifa Social, al trasbordo, a beneficios por usuario frecuente y a abonos, que deben tramitarse de forma online en la plataforma MendozaxMi.