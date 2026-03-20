20 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Allanamiento

Secuestran 5.500 dólares y cocaína tras un allanamiento en Guaymallén

La Policía de Mendoza realizó un importante allanamiento por narcotráfico, donde secuestró varios elementos de valor para la causa. Dos detenidos.

Parte de la cocaína incautada en el allanamiento en Guaymallén.

Parte de la cocaína incautada en el allanamiento en Guaymallén.

 Por Pablo Segura

La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Policía de Mendoza, realizó un importante allanamiento en Guaymallén, donde secuestró más de 200 gramos de cocaína y unos 5.500 dólares que serían producto de la venta de droga en esa vivienda.

La medida se realizó en el barrio Lihué de Guaymallén y como consecuencia del operativo, dos hombres quedaron detenidos a disposición de la Justicia y ahora serán investigados por comercio de estupefacientes.

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Los detectives destacaron que la investigación continúa, sobre todo, tras el secuestro de al menos tres celulares que ahora están siendo peritados.

Importante allanamiento por venta de droga en Guaymallén

Fuentes policiales dijeron que el allanamiento se realizó en el marco de una investigación judicial por el comercio de droga en el barrio Lihue. En ese sentido, varias denuncias apuntaron a un domicilio, donde se vendían, en pequeñas cantidades, cocaína y marihuana.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, efectivos de investigaciones allanaron la vivienda y encontraron 206 gramos de cocaína, junto a una importante cantidad de dinero en efectivo (5.500 dólares), algo de marihuana y tres celulares. También secuestraron balanzas de precisión y objetos de relevancia para la causa.

Los dos hombres que estaban en el lugar, ambos de 29 años, quedaron detenidos a disposición de la justicia federal.

Los dos fueron llevados a la U32 de Tribunales Federales, y en las próximas horas se definirá la situación procesal de ambos.

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