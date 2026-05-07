En imágenes: así desarticuló Gendarmería una importante banda criminal en Mendoza

Una organización criminal con base en Mendoza y conexiones operativas en Chile quedó bajo la lupa de la Justicia tras una serie de allanamientos encabezados por Gendarmería Nacional . La banda estaba acusada de facilitar el tráfico ilegal de personas, armas y estupefacientes , además de montar una estructura clandestina para ocultar prófugos y coordinar cruces fronterizos irregulares .

Allanamiento por tráfico de armas en pleno Mendoza: la conexión con el caso Aliaga

Tras varios meses de tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores lograron identificar a la presunta líder de la asociación ilícita, la cual sería una mujer argentina que dirigía las operaciones desde un inmueble ubicado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la capital mendocina.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, quienes ejecutaron seis órdenes de allanamiento en distintos puntos de la provincia.

Durante uno de los operativos, realizado en el domicilio de la principal sospechosa, los gendarmes descubrieron un sofisticado sistema de cultivo de marihuana bajo la modalidad indoor. El lugar contaba con una sala de secado de gran tamaño, dos invernaderos equipados con tecnología climática y sistemas automatizados de riego para potenciar la producción.

Como resultado de los allanamientos, las autoridades secuestraron 9 kilos y 83 gramos de marihuana entre cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis y 391 semillas. Además, incautaron 25 municiones calibre 9 milímetros, inhibidores de señal, dos vehículos y una importante cantidad de dispositivos tecnológicos utilizados para el cultivo.

Allanamiento - 7 MAYO - Chile - Mendoza (1) Foto: Gendarmería Nacional

También fueron decomisados 750 mil pesos argentinos, 220 dólares y 451 mil pesos chilenos en efectivo, junto con 13 celulares, pasaportes y documentación extranjera considerada clave para la investigación.

Entre los elementos hallados había paneles LED, extractores industriales con control de temperatura, humidificadores ultrasónicos y sistemas de riego por goteo, lo que, según los investigadores, evidenció el nivel de organización y la magnitud de la infraestructura montada por la banda.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Mendoza, en el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, y del Juzgado Federal de Garantías N° 1. Como resultado del operativo, la presunta líder fue detenida, mientras que otras siete personas quedaron supeditadas al avance de la investigación