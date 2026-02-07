Fuerte ofensiva contra el narcotráfico en tres departamentos de Mendoza Foto: Min. de Seguridad de Mendoza

Por Luis Calizaya







La Policía de Mendoza llevó adelante una serie de allanamientos en San Carlos, Guaymallén y Las Heras, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Como resultado de los operativos, tres personas quedaron detenidas, acusadas de participar en la distribución y comercialización de estupefacientes. Además, se secuestraron drogas listas para su venta, dinero en efectivo y elementos utilizados para su fraccionamiento.

Secuestro - Drogas - Mendoza (2) Foto: Min. de Seguridad de Mendoza Tres operativos antidroga en Mendoza: los resultados En el departamento de San Carlos, el procedimiento se realizó en el barrio Salmazo, de la localidad de El Cepillo. El allanamiento permitió el secuestro de 147 gramos de marihuana en picadura, envoltorios de nylon con cocaína, 11 plantas de cannabis con un peso total superior a los 30 kilos, 121 pastillas de divalproato de sodio, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Una mujer fue detenida.

Planta de Marihuana Foto: Min. de Seguridad de Mendoza En tanto, en calle Misiones, de Guaymallén, el segundo operativo concluyó con el secuestro de 210 envoltorios de papel glasé con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 115 gramos; una bolsa de nylon con 17,5 gramos de cocaína compactada; 25 bolsas con flores de cannabis sativa, con un peso total de 36,1 gramos; y otra bolsa con flores de cannabis, con un peso de 6 gramos. También se incautaron dinero en efectivo, celulares y documentación de interés para la causa. En este procedimiento, otra mujer quedó a disposición de la Justicia.

Secuestro - Drogas - Mendoza Foto: Min. de Seguridad de Mendoza Finalmente, en el barrio Colombia II, del departamento de Las Heras, personal de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) secuestró 266 envoltorios tipo raviol de papel glasé con cocaína en polvo, con un peso total de 174,1 gramos; 57 envoltorios de nylon transparente con cocaína granulada, con un peso de 41,5 gramos; además de elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y celulares. Como resultado, un hombre fue detenido.