20 de marzo de 2026
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Fin de semana largo

Fin de semana largo: así será la actividad en los comercios de Mendoza

Tras un relevamiento entre los comercios del microcentro, se definieron los horarios y modalidades de atención para este fin de semana largo.

Fin de semana largo: así será la actividad en los comercios de Mendoza.

Fin de semana largo: así será la actividad en los comercios de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

De cara al próximo puente festivo, la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS) dio a conocer el cronograma de apertura para el fin de semana largo. Según el relevamiento realizado entre los comercios asociados de la Ciudad de Mendoza, la tendencia marca una fuerte presencia de persianas levantadas, aunque con modalidades diferenciadas.

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Fin de semana largo: los comercios planificaron una apertura parcial.

Fin de semana largo: los comercios planificaron una apertura parcial.

Finde largo: asi atenderán los comercios el lunes 23 de marzo

Para el lunes 23 de marzo, jornada declarada como día no laborable con fines turísticos, el panorama comercial será casi normal. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades de la CECITYS, más del 75% de los locales consultados confirmaron que abrirán sus puertas.

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Mientras que algunos propietarios optarán por la media jornada, una gran parte cumplirá con el horario corrido o partido habitual.

Cabe recordar que, bajo la figura de día no laborable, la apertura es optativa para el empleador y, en caso de que el empleado preste servicios, la jornada se liquida como un día administrativo simple (no corresponde pago doble).

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El lunes 23, el comercio permanecerá abierto en un 75%.

El lunes 23, el comercio permanecerá abierto en un 75%.

Martes 24: apertura de media jornada por el feriado nacional

En cuanto al martes 24 de marzo, Feriado Nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la dinámica cambiará ligeramente. La mayoría de los comerciantes del microcentro y zonas aledañas indicaron que atenderán al público únicamente durante media jornada.

Desde el sector señalaron que "esta decisión busca equilibrar la necesidad de mantener el movimiento económico aprovechando la afluencia de visitantes, sin dejar de cumplir con las obligaciones legales que conlleva un feriado nacional".

Preguntas claves del cronograma comercial: 23 y 24 de marzo

¿Abrirán los locales el lunes 23 de marzo?

Sí. Al ser un día no laborable con fines turísticos, la apertura es opcional para el empleador. Según el relevamiento de CECITYS, más del 75% de los comercios en Mendoza confirmó que abrirá sus puertas, algunos en jornada completa y otros solo media jornada.

¿Cómo será la atención el martes 24 de marzo?

Durante el Feriado Nacional por el Día de la Memoria, la mayoría de los comercios del centro ha decidido atender al público únicamente de manera matutina (media jornada), cerrando sus puertas por la tarde.

¿Cómo se debe pagar la jornada a los empleados?

  • Lunes 23: el pago es el de un día de trabajo normal (no corresponde pago doble).

  • Martes 24: por tratarse de un feriado nacional, si el empleado asiste, le corresponde el pago doble por ley. Si el local no abre, no se puede realizar ningún descuento en el salario.

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