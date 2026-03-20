20 de marzo de 2026
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Mujer

Tres detenidos por tirotear la casa de una mujer en la Ciudad de Mendoza

Una mujer sufrió una violenta agresión en su casa de Ciudad. La policía detuvo a tres sospechosos y secuestró un arma.

El hecho ocurrió en el barrio La Favorita de Ciudad. (Foto ilustrativa).

El hecho ocurrió en el barrio La Favorita de Ciudad. (Foto ilustrativa).

 Por Pablo Segura

Una mujer de 46 años fue víctima de una brutal agresión en su casa, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, donde al menos tres sujetos armados atacaron a tiros la vivienda en una clara amenaza con tintes mafiosos, en tanto que la damnificada resultó ilesa de milagro.

El hecho ocurrió a las 3 de este viernes en calle 5 del barrio La Favorita, donde vive la damnificada, quien se salvó de milagro.

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Gracias a la denuncia de vecinos, luego la policía logró detener a tres de los sospechosos, a quienes les incautaron un arma y varias municiones. En tanto que también hallaron vainas servidas.

Violenta agresión a una mujer en su casa

Según fuentes policiales, a las 3.05 ingresaron al 911 varios llamados que alertaban un tiroteo en zona del barrio La Favorita, indicando que había un grupo de sujetos disparando contra la fachada de una casa.

Luego, personal de la Unidad de Acción Preventiva, Caballería y efectivos de Comisaría 59 llegaron a la escena, donde hablaron con la víctima, quien dio detalles de la agresión.

La mujer, de quien se reserva su identidad por protección, aseguró que los delincuentes se movilizaban en un Fiat Siena blanco, aportando la patente.

Con esa información la policía logró detener a tres sospechosos. A uno de estos le incautaron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y tres cartuchos. Los acusados fueron identificados como Lucas Ortubia (35), Ricardo Chisari (33) y Javier Suarez (28).

En la escena de la agresión trabajó personal policial y de Científica, quienes encontraron vainas servidas y más cartuchos. Todo esto fue secuestrado para sus respectivas pericias.

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