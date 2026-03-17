Alerta en WhatsApp: la función que recomiendan desactivar

La aplicación de mensajería WhatsApp es la herramienta más utilizada para comunicarse, pero también la más vulnerable ante ataques digitales constantes. Expertos advierten que mantener activa la descarga automática de archivos multimedia facilita el ingreso de virus peligrosos al dispositivo móvil. Desactivar esta función es clave para evitar fraudes y proteger toda tu información personal sensible hoy.

Los ciberdelincuentes aprovechan que las fotos y videos se guardan solos en tu galería para enviar contenido infectado. Esto puede derivar en el robo de contraseñas o el control total de tu teléfono inteligente en cuestión de segundos. Al tener esta opción encendida por defecto, el usuario no tiene control real sobre lo que ingresa a su memoria interna . Basta un solo mensaje de un contacto desconocido para que el sistema operativo quede expuesto a una vulnerabilidad crítica.

Si un archivo malicioso se descarga automáticamente , el malware puede ejecutarse en segundo plano sin que vos te des cuenta . Esto pone en riesgo no sólo tus chats privados, sino también tus aplicaciones bancarias, fotos y correos electrónicos personales.

La seguridad informática de tu equipo depende en gran medida de los filtros que pongas antes de abrir cualquier documento sospechoso. Tener que autorizar cada descarga manualmente te da ese tiempo extra para chequear quién te está enviando el contenido y para qué.

Limitar el ingreso de datos externos reduce drásticamente las posibilidades de caer en ataques de phishing o suplantación de identidad. Es una barrera simple pero sumamente efectiva que todos los usuarios deberían implementar para navegar con mayor tranquilidad.

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Paso a paso para proteger tu WhatsApp

Para desactivar esta función en sistemas Android, tenés que ir a "Ajustes", luego a "Almacenamiento y datos" y buscar la sección de descarga automática. Allí debés desmarcar todas las opciones de fotos, audios, videos y documentos para que nada baje solo.

En dispositivos iPhone, el proceso es muy similar entrando a la pestaña de "Configuración" y seleccionando la misma categoría de datos. Una vez hecho el cambio, verás las imágenes borrosas en los chats y vos decidirás, mediante un toque, qué contenido merece ser guardado.

Complementar esta medida con la activación de la verificación en dos pasos elevará tu nivel de protección frente a posibles intrusos. No compartas nunca los códigos que te lleguen por SMS y mantené siempre la aplicación actualizada a la última versión disponible.