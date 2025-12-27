27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
WhatsApp se despide de estos celulares: dejará de funcionar en 2026

A partir de los primeros días de 2026, algunos modelos de celulares con Android y iPhone dejarán de ser compatibles. Para no perder información ni contactos, conocé cómo solucionarlo.

WhatsApp se despide de estos celulares: dejarán de funcionar en 2026

WhatsApp se despide de estos celulares: dejarán de funcionar en 2026

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Bits

Con la llegada de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares que ya no cumplen con los requisitos mínimos de la aplicación. Se trata de modelos antiguos, tanto con sistema Android como iPhone, que quedarán fuera de las próximas actualizaciones y perderán acceso al servicio de mensajería más usado del mundo.

Aunque la primera reacción suele ser pensar en cambiar de teléfono, existe una solución clave para evitar problemas mayores es anticiparse. Hacer una copia de seguridad y conocer si tu equipo está en la lista de dispositivos incompatibles puede marcar la diferencia entre perder tus conversaciones o migrar sin sobresaltos a un nuevo celular.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

WhatsApp actualiza de forma periódica su plataforma para mejorar la seguridad, el rendimiento y sumar nuevas funciones. Estas mejoras requieren versiones más recientes de los sistemas operativos, algo que muchos teléfonos antiguos ya no pueden soportar.

Según la propia aplicación, a partir de 2026 será necesario contar con:

  • iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores.
  • Celulares con Android 5.0 o superior.

Lista de celulares Android y iPhone que dejarán de funcionar con WhatsApp

En el caso de Apple, los iPhone afectados son aquellos que no pueden actualizarse a iOS 15.1. Entre ellos se encuentran:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • Modelos anteriores a estos

Para Android, quedarán fuera todos los equipos que no puedan actualizarse a Android 5.0 o versiones superiores. Algunos de los modelos alcanzados son:

  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy Ace 4
  • LG Optimus L3 II
  • Sony Xperia M
  • Huawei Ascend Mate
  • HTC Desire 500
  • Otros modelos lanzados antes de 2014

Cuál es la solución si el celular no es compatible con WhatsApp

Si tu dispositivo deja de ser compatible, el paso más importante es hacer una copia de seguridad de los chats antes de que la aplicación deje de funcionar. En Android, esto se realiza desde Configuración > Chats > Copia de seguridad, usando Google Drive. En iPhone, el respaldo se guarda en iCloud.

También conviene verificar si el teléfono permite una actualización del sistema operativo. En algunos casos, una actualización tardía puede extender la compatibilidad por un tiempo más.

Si no hay posibilidad de actualizar, la opción más segura es cambiar a un celular que cumpla con los requisitos mínimos de WhatsApp. Al instalar la aplicación en el nuevo equipo, podrás restaurar la copia de seguridad y recuperar conversaciones, fotos y videos.

En caso de no cambiar de teléfono, existen otras apps de mensajería compatibles con sistemas antiguos, aunque la mayoría de los contactos seguirá usando WhatsApp.

Fuente: Infobae.

