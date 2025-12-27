27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Destino ideal

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas

Planificá tus vacaciones en este encantador pueblo de Río Negro. Playas espectaculares, turismo y paisajes únicos para vivir momentos inolvidables.

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Río Negro ofrece una gran variedad de paisajes y numerosas actividades. Si estás planificando tus vacaciones 2026, no podés dejar de visitar este pueblo que suele pasar desapercibido, pero que ofrece playas espectaculares ideales para vivir momentos inolvidables.

Las Grutas
Las Grutas, Río Negro

Las Grutas, Río Negro

Por qué Las Grutas es el destino ideal para disfrutar playas espectaculares estas vacaciones

Las Grutas, en la provincia de Río Negro, es un pueblo que suele pasar por encima del radar nacional pero que se destaca por sus playas espectaculares y sus balnearios bien equipados. Sus aguas cálidas y cristalinas, con alto contenido de sales y yodo, son ideales para nadar, relajarse y disfrutar en familia.

Lee además
A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
El fenómeno del Glamping: cómo disfrutar de la naturaleza y el lujo en la montaña
Un lujo en Mendoza

El fenómeno del "Glamping": cómo disfrutar de la naturaleza y el lujo en la montaña
Las Grutas (3)
Disfrutá Las Grutas: sol, mar y paisajes increíbles

Disfrutá Las Grutas: sol, mar y paisajes increíbles

La playa principal se extiende por 3 km de largo y hasta 1 km de ancho durante la bajamar, ofreciendo un amplio espacio para tomar sol, caminar y practicar deportes de playa.

Las Grutas (2)
Las Grutas: naturaleza, playas y diversión en Río Negro

Las Grutas: naturaleza, playas y diversión en Río Negro

Además de la arena y el mar, los visitantes pueden aprovechar diversos paradores del centro turístico, que brindan servicios y seguridad. Los acantilados con grutas naturales y formaciones rocosas agregan un atractivo único, haciendo de Las Grutas un destino perfecto para quienes buscan playas increíbles combinadas con paisajes naturales sorprendentes.

Cómo llegar a Las Grutas

Embed

En conclusión, este destino combina un entorno natural privilegiado con infraestructura turística que facilita la estadía, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan relajarse, conectarse con la naturaleza y disfrutar del mar en un ambiente seguro.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza como nunca la viste: el lugar que ofrece vistas 360° impresionantes

Qué tenés que saber de Potrerillos este verano: cambios y playas para disfrutar

El paraíso escondido de Chubut que deberías conocer este verano 2026

Las Más Leídas

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026
ANSES

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026

La c{amara alta sancionó otra ley clave enviada por Casa Rosada.
Congreso nacional

Inocencia Fiscal: qué es y de qué trata la otra ley de Javier Milei que sancionó el Senado

Voraz incendio arrasó una vivienda en Luján de Cuyo: un bombero terminó descompensado
Pérdidas totales

Voraz incendio arrasó una vivienda en Luján de Cuyo: un bombero terminó descompensado

Conmoción en San Rafael: una bebé cayó a una pileta y falleció (Foto ilustrativa)
Nuevo caso

Conmoción en San Rafael: una beba cayó a una pileta y falleció