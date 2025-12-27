Impactante vuelco en Luján de Cuyo: conductor tenía cuatro veces el alcohol permitido

Cómo ocurrió el vuelco en Luján de Cuyo Según fuentes policiales, a través del 911 se informó sobre un vuelco en solitario con el conductor atrapado. Al llegar, el personal constató que el automovilista, de 32 años de edad, ya había salido del vehículo y presentaba escoriaciones leves.

El auto involucrado era un VW Polo Classic, que momentos antes circulaba por calle Cipolletti de sur a norte. Según el testimonio del conductor, un zorro se cruzó en su camino; al intentar esquivarlo, perdió el control y volcó sobre la banquina, quedando con las ruedas hacia arriba.

Se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, arrojando un resultado positivo de 2,0 g/L, equivalente al cuádruple de lo pemitido por ley en Mendoza. Por tal motivo, se inició el proceso contravencional correspondiente.