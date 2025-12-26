26 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Pérdidas totales

Voraz incendio arrasó una vivienda en Luján de Cuyo: un bombero terminó descompensado

El fuego comenzó por una falla eléctrica en una casa de calle Cipolletti. El propietario logró escapar, pero un bombero tuvo que ser hospitalizado.

 Por Luis Calizaya

Un importante incendio destruyó por completo una vivienda en el departamento de Luján de Cuyo durante la tarde de este viernes. El fuego se habría originado por una falla eléctrica, lo que obligó al único ocupante del lugar, un hombre de 79 años, a salir de manera repentina. Afortunadamente, no sufrió lesiones. En tanto, durante el operativo para controlar las llamas, un bombero debió ser hospitalizado tras sufrir un golpe de calor.

Voraz incendio en una casa de adobe en Luján de Cuyo

Cerca de las 15.12, una vivienda de adobe ubicada sobre calle Cipolletti, en Luján de Cuyo, fue consumida por un incendio de gran magnitud que fue advertido por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia.

El hombre de 79 años que se encontraba en el interior logró salir a tiempo y sin heridas, pese a que la casa quedó completamente destruida por el fuego, que se habría iniciado a raíz de un cortocircuito provocado por una instalación eléctrica deficiente.

Durante las tareas de extinción, uno de los bomberos sufrió una descompensación a causa del intenso calor y debió ser trasladado a un centro de salud. En el hecho intervino la fiscalía de jurisdicción.

