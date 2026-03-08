Un nuevo informe expuso un dato alarmante sobre los femicidios en Argentina: qué ocurre en Mendoza

En el marco del 8 de Marzo , Día Internacional de la Mujer, un nuevo informe del Observatorio Mumalá encendió las alarmas con cifras que exponen la gravedad de la violencia de género en el país . Según el relevamiento nacional, 36 mujeres fueron víctimas de femicidio en los primeros dos meses de 2026 , lo que equivale a una muerte violenta cada 39 horas en Argentina .

El dato impacta no solo por la magnitud, sino por el contexto. En la provincia de Mendoza , dos de esos casos permanecen bajo investigación , mientras familiares y organizaciones reclaman justicia.

esta tarde, el veredicto Juicio por jurado: las últimas palabras del acusado del femicidio de Ivana Molina

Polo judicial Un jurado popular declaró que Ivana Molina fue víctima de femicidio: la dura condena que recibió el acusado

El informe de violencias extremas por razones de género elaborado por el Observatorio Mumalá no solo detalla cifras, sino que advierte sobre un escenario que califican como crítico. Desde la organización reclamaron la declaración de la Emergencia Nacional en violencia de género .

De acuerdo al relevamiento, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron:

32 femicidios directos

2 femicidios vinculados

1 travesticidio

1 femicidio relacionado con el crimen organizado

172 intentos de femicidio

La cifra de intentos resulta especialmente preocupante. "Por cada mujer asesinada, al menos otras cinco estuvieron en riesgo inminente de muerte", remarcaron en el informe.

violencia de genero - 497403 "Por cada mujer asesinada, al menos otras cinco estuvieron en riesgo inminente de muerte"

Los puntos clave del informe

El informe también aporta datos importantes que permiten dimensionar el impacto social de estos crímenes:

Edad promedio de las víctimas: 35 años

Edad promedio de los agresores: 41 años

59% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima

24 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre en lo que va del año

Uno de los puntos más sensibles del relevamiento revela que el 12% de las víctimas había realizado denuncias previas, de las cuales, la mitad contaba con medidas de restricción vigentes que no evitaron el desenlace fatal, lo que vuelve a poner en discusión la eficacia de los mecanismos de protección.

En paralelo, datos oficiales citados en el informe indican que la atención directa a mujeres en situación de violencia cayó un 16% en comparación con 2024, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad sin el acompañamiento necesario.

Fuerzas de seguridad y uso de armas reglamentarias

Otro dato que genera preocupación es que el 9% de los agresores pertenecían a fuerzas de seguridad. En esos casos, el 33% utilizó su arma reglamentaria para cometer el crimen, un indicador que reabre el debate sobre los controles internos y la portación de armas en contextos de denuncias por violencia de género.

violencia, agresión, violencia sexual Uno de los puntos más sensibles del relevamiento revela que el 12% de las víctimas había realizado denuncias previas

Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá, fue contundente al analizar el escenario actual: "La eliminación de políticas públicas y los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias".

Y agregó: "Construimos datos donde cada número refleja vidas truncadas por una violencia que se perpetúa ante la falta de prevención y asistencia".

Cuál es la situación en Mendoza

Según los datos recabados por el Observatorio MuMaLá, dos casos ocurridos en Mendoza permanecen bajo investigación judicial. Ambos hechos se registraron en diciembre de 2025 y, hasta el momento, no se informaron avances significativos en el esclarecimiento.

El 15 de diciembre, salió a la luz la muerte de Gimena Gómez (38), madre de cuatro hijos. Un llamado al 911 alertó que un hombre había llegado a una vivienda ubicada en Luzuriaga, Maipú, y encontró a la mujer colgada del cuello. Minutos después, efectivos policiales arribaron al domicilio.

femicidio, muerte, maipú El 15 de diciembre, salió a la luz la muerte de Gimena Gómez (38), madre de cuatro hijos

En el lugar se encontraba Jorge Miranda (57), pareja de la víctima. Según su primera declaración, se había retirado de la casa dos horas antes y, al regresar, la mujer no le abrió la puerta. Siempre de acuerdo a su versión, tras lograr ingresar halló a Gómez sin vida en el fondo de la propiedad, donde funcionaba un taller.

En un inicio, la causa fue caratulada como suicidio. Sin embargo, con el avance de la investigación, los peritos detectaron indicios que orientaron la hipótesis hacia un posible femicidio. A partir de esos elementos, Miranda fue detenido e imputado, y la causa cambió de dirección.

Días más tarde, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, el departamento de San Martín quedó conmocionado por el hallazgo de los cuerpos sin vida de Nadia Janet Sosa (35) y Franco Ismael Mancalla (31) en el interior de una vivienda. La principal hipótesis que manejaban los investigadores es la de femicidio seguido de suicidio.

24 DICIEMBRE - Nadia Sosa - Femicidio La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de femicidio seguido de suicidio

Las primeras reconstrucciones indicaron que ambos cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo. Familiares de Sosa habían advertido que hacía dos días no lograban contactarla. Ante la falta de respuestas, su actual pareja y su hermano se dirigieron hasta el domicilio.

Al llegar, percibieron un fuerte olor proveniente del interior de la casa. Tras subir al techo y observar por las ventanas, confirmaron la peor sospecha: en el dormitorio de los hijos de la mujer se encontraban sin vida ella y el padre biológico de los menores.

Como se trataba de una propiedad alquilada, debieron contactar a los dueños para poder ingresar formalmente al inmueble. La investigación continúa en curso, a la espera de peritajes y resultados forenses que permitan esclarecer de manera definitiva lo ocurrido.

Violencia de género en Argentina: una problemática estructural

Las cifras difundidas por el Observatorio Mumalá no solo anticipan un nuevo 8M atravesado por el reclamo de justicia, sino que vuelven a exponer una problemática estructural: la violencia machista continúa cobrándose vidas a un ritmo alarmante, con fallas en los sistemas de prevención, protección y asistencia.

martes 3 de junio de 2025, Marcha Niunamenos, ni una menos, 10 años, femicidios, violencia de género Cada 39 horas, una mujer es asesinada por razones de género Foto: Cristian Lozano

Mientras avanzan las investigaciones en Mendoza y en el resto del país, la estadística deja de ser un número frío: detrás de cada caso hay una historia interrumpida y familias que reclaman respuestas en un país donde, cada 39 horas, una mujer es asesinada por razones de género.