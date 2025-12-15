15 de diciembre de 2025
{}
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

En un primer momento el caso fue caratulado como suicidio, pero tras una serie de incidios, la Justicia investiga un presunto femicidio.

Por Carla Canizzaro

La fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta investiga desde hace una semana un presunto femicidio ocurrido el lunes 8 en una vivienda de Luzuriaga, Maipú. La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos (19,14,13 y 5 años). Su esposo quedó imputado. Los investigadores aputan a dos hipótesis: suicidio o femicidio.

En un primer momento, el hecho fue caratulado como un suicidio, pero a partir de ciertos indicios que apararecieron en la escena, la investigación tuvo un giro importante. De esta manera, Jorge Miranda, pareja de la víctima, fue detenido e imputado por la Justicia mendocina.

Todo comenzó hace una semana exactamente, cuando un llamado ingresó a la línea de emergencias 911. Un vecino de la zona informó que un hombre había llegado al lugar y había encontrado a la mujer colgada del cuello. Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 54° acudieron al domicilio ubicado en calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez.

Al llegar al lugar, encontraron a Jorge Miranda de 57 años, pareja de la mujer fallecida. El hombre manifestó que dos horas antes se había retirado de la casa, pero cuando regresó la mujer no le abrió la muerta. Cuando logró ingresar, encontró a Gimena Gómez sin vida al fondo de la casa, donde funciona un taller.

Por otra parte, un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de la víctima y personal de la Policía Científica comenzó con las pericias necesarias para este tipo de casos.

Cómo avanza la investigación: suicidio o posible femicidio en Maipú

Fuentes del caso confirmaron a este diario que la víctima padecía problemas de adicciones, de ansiedad y ya había intentado suicidarse anteriormente. Incluso se supo que entre la pareja habrían existido episodios previos de violencia de género.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica.jpg
Los investigadores aputan a dos hipótesis: suicidio o femicidio

Además, el hombre presentaba rasguños en su cuerpo al momento del hecho, lo que podría ser un indicio de un forcejeo entre ambos, antes del trágico final.

Por este motivo y por otros que aún se encuentran en investigación, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta se encuentra investigando el caso. Fuentes cercanas al caso, afirmaron que están a la espera de los resultados forences y génetica, los cuales serán claves para esclarecer el caso y determinar si se trató de un femicidio y suicidio.

