21 de abril de 2026
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Femicidio

Investigan un posible femicidio en San Martín: encontraron sin vida a una joven y buscan a su pareja

La mujer fue hallada sin vida en su vivienda del distrito Montecaseros. La Justicia investiga el hecho como femicidio y busca intensamente a su pareja.

Según la madre de la mujer, la víctima convivía con un hombre que es intensamente buscado por las autoridades

Según la madre de la mujer, la víctima convivía con un hombre que es intensamente buscado por las autoridades

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Un presunto caso de femicidio conmociona al departamento de San Martín, donde una mujer de 36 años fue hallada sin vida en su vivienda del distrito de Montecaseros. La causa es investigada por la Justicia mientras avanzan las pericias para esclarecer lo ocurrido.

Presunto femicidio en San Martín

El hecho salió a la luz tras un llamado al 911, que alertó sobre una situación sospechosa en una vivienda ubicada en el callejón Moreno. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron el cuerpo de Carla Magallanes en el interior del domicilio.

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Según las primeras informaciones, la víctima fue hallada en posición semisentada y llevaba entre 24 y 48 horas sin vida.

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Seg&uacute;n las primeras informaciones, la v&iacute;ctima fue hallada en posici&oacute;n semisentada y llevaba entre 24 y 48 horas sin vida - Ilustrativa

Según las primeras informaciones, la víctima fue hallada en posición semisentada y llevaba entre 24 y 48 horas sin vida - Ilustrativa

En el lugar trabajó personal de Policía Científica junto a ayudantes fiscales, quienes realizaron las primeras pericias. De acuerdo con fuentes oficiales, en la vivienda se detectó mobiliario dañado, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

Además, el ayudante fiscal constató que la mujer presentaba lesiones visibles en el rostro y manchas hemáticas secas, indicios que serán clave para determinar la mecánica del hecho.

El testimonio clave de la madre

El hallazgo se produjo cerca de las 13, cuando la madre de la víctima llegó al domicilio y advirtió una situación irregular: la puerta estaba cerrada con cadena y alambre, lo que le generó sospechas. Al ingresar, encontró a su hija sin vida y dio aviso inmediato a las autoridades.

Según declaró la mujer, la víctima convivía con un hombre, quien actualmente es intensamente buscado por la Policía y quedó bajo la lupa de los investigadores.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa para confirmar si se trata de un nuevo caso de femicidio.

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