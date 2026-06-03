3 de junio de 2026
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Ni Una Menos

Ni Una Menos: actividades de concientización y prevención en Godoy Cruz

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el Municipio de Godoy Cruz realizó una jornada de concientización en Los Barrancos

&nbsp;El Municipio de Godoy Cruz llevó adelante una jornada abierta a la comunidad&nbsp;

 El Municipio de Godoy Cruz llevó adelante una jornada abierta a la comunidad 

La propuesta buscó generar espacios de encuentro y concientización, además de fortalecer el acceso a la información y a las redes de acompañamiento disponibles en el departamento.

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Actividades para reflexionar y sensibilizar en Godoy Cruz

Durante la jornada se desarrollaron distintas acciones de sensibilización dirigidas a personas de todas las edades. Hubo juegos interactivos, dinámicas participativas y entrega de material informativo, con el objetivo de acercar herramientas y conocimientos sobre una problemática que continúa interpelando a toda la sociedad.

La iniciativa permitió promover el diálogo comunitario y reforzar la importancia de la prevención, la educación y el acompañamiento como pilares fundamentales para erradicar las violencias por motivos de género.

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A 11 años de Ni Una Menos

El 3 de junio es una fecha emblemática en Argentina. La primera movilización de Ni Una Menos, realizada en 2015, marcó un antes y un después en la visibilización de las violencias que afectan a mujeres y diversidades.

A once años de aquel acontecimiento histórico, Godoy Cruz volvió a sumarse a la consigna con una propuesta orientada a la reflexión y la concientización comunitaria. En ese marco, se destacó la importancia de sostener políticas públicas vinculadas a la prevención, la promoción de derechos y el acompañamiento integral.

La jornada permitió renovar el compromiso colectivo con la construcción de una sociedad más justa, libre de discriminación y de cualquier forma de violencia.

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Información, prevención y redes de apoyo

Uno de los ejes centrales de la actividad fue acercar a la comunidad información sobre los recursos disponibles para quienes atraviesan situaciones de violencia.

Por ello, equipos municipales brindaron asesoramiento y orientación a las personas asistentes, haciendo especial hincapié en los servicios de contención y acompañamiento que funcionan de manera permanente en el departamento.

Además, se difundieron los canales de contacto de las áreas especializadas con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas fundamentales para la prevención y la asistencia.

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Un compromiso cotidiano

Desde el Municipio destacaron que, más allá de las actividades conmemorativas, resulta fundamental sostener acciones permanentes que promuevan la igualdad de derechos y contribuyan a la erradicación de las violencias por motivos de género.

De esta manera, la jornada realizada en Los Barrancos se consolidó como un espacio de encuentro, participación y construcción comunitaria, reafirmando que Ni Una Menos no es solo una consigna, sino un compromiso colectivo que se renueva cada día.

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Contactos útiles en Godoy Cruz

Departamento de Género y Diversidad

  • 4429349 / 261 3064937

  • Joaquín V. González 450, Ala Norte Hiper Libertad.

Departamento de Juventudes

  • 261 7021430

  • Biritos 146, tercer piso.

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