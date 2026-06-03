3 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Violencia de género

Al grito de Ni Una Menos, Mendoza volvió a manifestarse por la violencia de género

Las calles mendocinas volvieron a sentir la presencia de los pañuelos violetas, ante los femicidios constantes. En la provincia, las manifestantes recordaron a Agostina Vega.

Al grito de Ni Una Menos, Mendoza volvió a manifestarse por la violencia de género

Al grito de Ni Una Menos, Mendoza volvió a manifestarse por la violencia de género

 Por Carla Canizzaro

Las calles mendocinas volvieron a alojar a miles de manifestantes que con sus pañuelos violetas reclamaron por la violencia de género y recordaron a Agostina Vega, entre otras víctimas de femicidio. Ante los recientes asesinatos y al grito de Ni Una Menos, este año la convocatoria fue mayor que el año pasado.

Bajo consignas como "Hoy lucha para existir mañana", "Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo", y "Nunca más tendrán la comodidad de mi silencio", la manifestación de cada 3 de junio reunió a más manifestantes que expresaron su repudio ante los femicidios constantes.

La militante feminista e integrante de Ni Una Menos Mendoza, Nora Llaver, expresó: "Era imposible pensar un 3 de junio tan ensangrentado como este. Tenemos que seguir, nosotras siempre hemos estado en las calles, hemos conquistado políticas públicas y derechos".

El Estado es responsable y nosotras seguimos estando en las calles, pero mientras tanto se tienen que hacer cargo y si no sentirán la ira y el enojo, no solamente de las feministas y de las mujeres, de toda la sociedad. El Estado es responsable y nosotras seguimos estando en las calles, pero mientras tanto se tienen que hacer cargo y si no sentirán la ira y el enojo, no solamente de las feministas y de las mujeres, de toda la sociedad.

Llaver también manifestó su descontento con la propuesta del gobierno nacional de eliminar la figura de femicidio del Código Penal. "Les decimos que no la toquen, tiene que seguir estando". A su vez, también rechazó el proyecto de la legisladora Carolina Losada sobre denuncias falsas.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 19.07.34
Este año la convocatoria superó a la de años anteriores.

Este año la convocatoria superó a la de años anteriores.

Un reclamo que no descansa y se intensifica

Las organizaciones civiles y entidades afines también estuvieron presentes en la manifestación. La coordinadora del Observatorio Federal de MuMaLá, Luisina Blanco, indicó: "Nos encontramos pidiendo que vuelva el Programa Acompañar, que los refugios garanticen la estadía de las mujeres para que puedan construir una nueva vida y exigimos al gobierno provincial que tenga una dirección acorde a la problemática que vivimos en Mendoza".

La violencia de genero no es un problema individual, es un problema social y tenemos que involucrarnos. La violencia de genero no es un problema individual, es un problema social y tenemos que involucrarnos.

Además, agregó: "Lamentablemente registramos cuatro femicidios este año y 30 intentos. No queremos volver a marchar con un nuevo cartel, con un nuevo nombre de una mujer asesinada, ni en nuestra provincia ni en el país".

Otra de las manifestantes, Cintia, contó que invitó a su amiga a marchar y la respuesta fue positiva de inmediato. "Es hermoso ver esta cantidad de mujeres y es muy fuerte para todas las que pasamos por algo feo", expresó.

A su vez, alentó a la comunidad a informarse, a evitar prejuicios innecesarios sobre las víctimas y que conozcan los motivos de las marchas que se realizan cada 3 de junio desde 2015, bajo la consigna "Ni Una Menos".

Temas
Seguí leyendo

Ultimátum: qué pidió la denunciante de Marcelo D'Agostino

Un simple descuido puede dejarte sin cobertura tras un accidente de tránsito

ANSES definió el cronograma y los nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo

Furor por la bici: el transporte que revoluciona Mendoza

El Gobierno habilitó a talleres privados para realizar la RTO y cambia el sistema de revisión vehicular

Once años después, una cifra estremecedora mantiene vivo el grito de Ni Una Menos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Belgrano, Malvinas y una fecha cargada de significado: por qué hoy se celebra el Día del Soldado

Lee además
La convocatoria se desarrolla en un contexto de profunda preocupación por la situación que atraviesan las mujeres

A 11 años del primer Ni Una Menos convocan a una nueva marcha masiva
El sospechoso, de 49 años, era buscado por la Justicia en una causa por violencia de género.

Lo buscaban por violencia de género, intentó huir y terminó detenido tras un choque
LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar la RTO.

El Gobierno habilitó a talleres privados para realizar la RTO y cambia el sistema de revisión vehicular

Las Más Leídas

Emoción por Juan Cruz Yacopini: así fue el momento en que volvió a caminar

La imagen que esperaban sus seguidores: Juan Cruz Yacopini volvió a ponerse de pie

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Llegaron a Mendoza las casas chinas que se montan en horas y cuestan la mitad que una tradicional

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos

La exministra de Seguridad pasó por la provincia, luego de haberse opuesto a una decisión presidencial.

Bullrich reveló qué le dijo Milei tras su renuncia y abrió la puerta a cambios en Zona Fría

Todo explotó entre Zunino y Sol en Gran Hermano: así fue el fuerte enfrentamiento

El cara a cara entre Franco Zunino y Sol Abraham que encendió Gran Hermano