Al grito de Ni Una Menos, Mendoza volvió a manifestarse por la violencia de género

Las calles mendocinas volvieron a alojar a miles de manifestantes que con sus pañuelos violetas reclamaron por la violencia de género y recordaron a Agostina Vega , entre otras víctimas de femicidio. Ante los recientes asesinatos y al grito de Ni Una Menos , este año la convocatoria fue mayor que el año pasado.

Bajo consignas como "Hoy lucha para existir mañana", "Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo", y "Nunca más tendrán la comodidad de mi silencio", la manifestación de cada 3 de junio reunió a más manifestantes que expresaron su repudio ante los femicidios constantes.

La militante feminista e integrante de Ni Una Menos Mendoza , Nora Llaver, expresó: "Era imposible pensar un 3 de junio tan ensangrentado como este. Tenemos que seguir, nosotras siempre hemos estado en las calles, hemos conquistado políticas públicas y derechos".

El Estado es responsable y nosotras seguimos estando en las calles, pero mientras tanto se tienen que hacer cargo y si no sentirán la ira y el enojo, no solamente de las feministas y de las mujeres, de toda la sociedad. El Estado es responsable y nosotras seguimos estando en las calles, pero mientras tanto se tienen que hacer cargo y si no sentirán la ira y el enojo, no solamente de las feministas y de las mujeres, de toda la sociedad.

Llaver también manifestó su descontento con la propuesta del gobierno nacional de eliminar la figura de femicidio del Código Penal. "Les decimos que no la toquen, tiene que seguir estando". A su vez, también rechazó el proyecto de la legisladora Carolina Losada sobre denuncias falsas.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 19.07.34 Este año la convocatoria superó a la de años anteriores.

Un reclamo que no descansa y se intensifica

Las organizaciones civiles y entidades afines también estuvieron presentes en la manifestación. La coordinadora del Observatorio Federal de MuMaLá, Luisina Blanco, indicó: "Nos encontramos pidiendo que vuelva el Programa Acompañar, que los refugios garanticen la estadía de las mujeres para que puedan construir una nueva vida y exigimos al gobierno provincial que tenga una dirección acorde a la problemática que vivimos en Mendoza".

La violencia de genero no es un problema individual, es un problema social y tenemos que involucrarnos. La violencia de genero no es un problema individual, es un problema social y tenemos que involucrarnos.

Además, agregó: "Lamentablemente registramos cuatro femicidios este año y 30 intentos. No queremos volver a marchar con un nuevo cartel, con un nuevo nombre de una mujer asesinada, ni en nuestra provincia ni en el país".

Otra de las manifestantes, Cintia, contó que invitó a su amiga a marchar y la respuesta fue positiva de inmediato. "Es hermoso ver esta cantidad de mujeres y es muy fuerte para todas las que pasamos por algo feo", expresó.

A su vez, alentó a la comunidad a informarse, a evitar prejuicios innecesarios sobre las víctimas y que conozcan los motivos de las marchas que se realizan cada 3 de junio desde 2015, bajo la consigna "Ni Una Menos".