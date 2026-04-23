23 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Ruta Nacional 143

Avanzan las obras en la Ruta Nacional 143 y hay cortes, desvíos y tránsito asistido

Los trabajos en Ruta Nacional 143 se desarrollan en distintos tramos entre San Rafael y Pareditas. Piden circular con precaución por cambios en la circulación.

Ruta Nacional 143.

Ruta Nacional 143.

El frente de trabajo se ubica en la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas, desde donde las labores se proyectan hacia el sur provincial. Debido a estas tareas, el tránsito se organiza de forma intermitente entre el carril habilitado y la banquina para permitir el movimiento de maquinaria y operarios de la empresa CEOSA.

Lee además
Mendoza podrá cobrar peaje en rutas nacionales.

La Provincia de Mendoza ya puede cobrar peajes en rutas nacionales: cuál será la primera y dónde estarán
La medida que el Gobierno de Mendoza espera de Nación para habilitar los peajes en diversas rutas.

Cuenta regresiva para los peajes en Mendoza: la Ruta Nacional 143 es una de las que tendrá este sistema

Cortes totales en el Acceso Oeste

En paralelo, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene activos los operativos en la Sección 1, que comprende el tramo entre San Rafael y Pareditas. En el Acceso Oeste, la calzada permanece totalmente interrumpida entre calles El Toledano y 20 de Junio, en el horario de 8.00 a 18.00 horas, debido a trabajos de ensanche y pavimentación.

Quienes se dirigen al centro deben desviarse por El Toledano hacia Las Vírgenes y Rawson, mientras que los conductores que circulan hacia el oeste son derivados por 20 de Junio hacia avenida Sarmiento. En tanto, el tránsito pesado cuenta con señalización específica para garantizar desvíos seguros.

image

Tránsito asistido y mejoras en banquinas

Por su parte, en la Sección 2 se realizan tareas a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 150. Allí, la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA lleva adelante trabajos de nivelación y compactación de banquinas bajo un esquema de tránsito asistido.

Las restricciones implican un estrechamiento de calzada en el kilómetro 534, operativo entre las 8.00 y las 18.00 horas. Durante la noche, el tránsito se habilita con normalidad.

Obras financiadas con fondos del resarcimiento

Estas intervenciones se ejecutan con recursos provenientes de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, destinados a obras de infraestructura que impulsen el desarrollo productivo y mejoren la competitividad regional.

En este marco, la renovación de la Ruta 143 representa una intervención estructural clave, que permitirá modernizar un corredor estratégico tanto para el transporte de cargas como para el turismo.

Recomendaciones para circular

Debido a la presencia de maquinaria pesada y los desvíos vigentes, se solicita a los conductores extremar las precauciones. Es fundamental respetar la cartelería, las velocidades indicadas y las instrucciones de los banderilleros en cada tramo intervenido.

Temas
Seguí leyendo

Atención San Rafael: nuevos cortes y tránsito asistido en la Ruta Nacional 143 por obras en un punto clave

Una camioneta 0KM en juego: cómo participar del Almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Una propuesta gratuita para aprender a gestionar emociones en familia

Cuenta regresiva en General Alvear: qué propuestas traerá la Fiesta Nacional de la Ganadería

El próximo domingo: una propuesta única que mezcla arte y música contemporánea

¿Querés aprender algo nuevo? Mirá todos los talleres que hay en el Valle de Uco

En los reclamos en Malargüe por discapacidad alertan por cambios que "retroceden 40 años"

Un plan para crecer: buscan atraer inversiones y generar empleo en el sur mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Música contemporánea en Godoy Cruz.

El próximo domingo: una propuesta única que mezcla arte y música contemporánea

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de abril: números ganadores del sorteo 3367

Todos los ganadores que dejó el Quini 6 de este miércoles 22 de abril: revisá si sos uno de ellos

Falleció Ricardo de Pascual, el actor del Chavo del 8 video

Tristeza en la vecindad: murió un querido integrante del elenco del Chavo del 8

Personas en situación de calle: el plan de Mendoza para reforzar la asistencia en invierno.

Así es el plan de Mendoza para quienes viven en la calle

Uno de los allanamientos en Guaymallén.

Allanamientos masivos en Guaymallén: el motivo y qué secuestraron

Seput fue condenado en el 2024 por un supuesto caso de mala praxis en Malargüe.

Echaron a un médico por ebrio y denunciado por abuso sexual