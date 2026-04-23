Avanzan las obras en la Ruta Nacional 143 y hay cortes, desvíos y tránsito asistido

Las obras de infraestructura sobre la Ruta Nacional 143 ingresaron en una etapa clave con el avance de tareas de base estabilizada en la denominada Sección 3.

El frente de trabajo se ubica en la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas , desde donde las labores se proyectan hacia el sur provincial. Debido a estas tareas, el tránsito se organiza de forma intermitente entre el carril habilitado y la banquina para permitir el movimiento de maquinaria y operarios de la empresa CEOSA.

Cuenta regresiva para los peajes en Mendoza: la Ruta Nacional 143 es una de las que tendrá este sistema

La Provincia de Mendoza ya puede cobrar peajes en rutas nacionales: cuál será la primera y dónde estarán

En paralelo, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene activos los operativos en la Sección 1, que comprende el tramo entre San Rafael y Pareditas . En el Acceso Oeste, la calzada permanece totalmente interrumpida entre calles El Toledano y 20 de Junio, en el horario de 8.00 a 18.00 horas, debido a trabajos de ensanche y pavimentación .

Quienes se dirigen al centro deben desviarse por El Toledano hacia Las Vírgenes y Rawson , mientras que los conductores que circulan hacia el oeste son derivados por 20 de Junio hacia avenida Sarmiento. En tanto, el tránsito pesado cuenta con señalización específica para garantizar desvíos seguros.

image

Tránsito asistido y mejoras en banquinas

Por su parte, en la Sección 2 se realizan tareas a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 150. Allí, la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA lleva adelante trabajos de nivelación y compactación de banquinas bajo un esquema de tránsito asistido.

Las restricciones implican un estrechamiento de calzada en el kilómetro 534, operativo entre las 8.00 y las 18.00 horas. Durante la noche, el tránsito se habilita con normalidad.

Obras financiadas con fondos del resarcimiento

Estas intervenciones se ejecutan con recursos provenientes de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, destinados a obras de infraestructura que impulsen el desarrollo productivo y mejoren la competitividad regional.

En este marco, la renovación de la Ruta 143 representa una intervención estructural clave, que permitirá modernizar un corredor estratégico tanto para el transporte de cargas como para el turismo.

Recomendaciones para circular

Debido a la presencia de maquinaria pesada y los desvíos vigentes, se solicita a los conductores extremar las precauciones. Es fundamental respetar la cartelería, las velocidades indicadas y las instrucciones de los banderilleros en cada tramo intervenido.