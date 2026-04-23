El Gobierno de Mendoza cesanteó a un médico: trabajaba ebrio y lo acusaron de abuso sexual

El Gobierno de Mendoza anunció, oficialmente, la cesantía de 8 empleados estatales, entre ellos, un médico que fue denunciado por ir a trabajar en estado de ebriedad, pero que además cuenta con una causa de abuso sexual y ya había sido condenado (con inhabilitación incluida) por la muerte de una niña en Malargue.
Se trata de Pedro Martín Seput, sobre quien se publicó hoy en el Boletín Oficial su cesantía en base a reiterados hechos ocurridos en el hospital de Malargüe, donde debía asistir a trabajar y lo hacía con demoras y en estado de ebriedad.
El Gobierno cesanteó a un médico: iba ebrio a trabajar y lo acusaron de abuso sexual
El Gobierno de Mendoza confirmó la cesantía este jueves a través del Boletín Oficial, en el cual se confirmó además la expulsión de otros siete empleados. Cinco de esos casos fueron en la Dirección General de Escuelas, otro en el Ministerio de Seguridad y el restante, también, en Salud.
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El Gobierno de Mendoza confirmó las cesantías en el boletín oficial de este jueves.
Foto: Yemel Fil
De acuerdo a los fundamentos, Seput debía efectuar una prestación en el servicio de guardia en el Hospital Malargüe a la 8 y pese a reiterados intentos de comunicación no acudió a prestar servicios hasta pasadas las 10.30. “En tal oportunidad se presentó a trabajar en un aparente estado de ebriedad que no le permitían realizar sus funciones y tareas profesionales”, explicaron desde el Gobierno de Mendoza.
“Asimismo, el agente realizó actos que implicaron conductas inapropiadas para continuar con la guardia, produciendo un incidente con una enfermera que dieron origen a una causa por abuso sexual”, agregaron.