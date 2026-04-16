La medida que el Gobierno de Mendoza espera de Nación para habilitar los peajes en diversas rutas.

El Gobierno de Mendoza espera que la próxima semana el presidente Javier Milei firme el decreto para avanzar en el cobro de peaje en diversos tramos de rutas nacionales que pasaron a manos de la Provincia para su mejoramiento. Cómo será el sistema de pago y dónde se implementará.

Luego del acuerdo con Vialidad Nacional el año pasado , mediante el cual se transfirió a Mendoza la potestad en la intervención y mantenimiento integral sobre sectores de rutas de jurisdicción nacional en territorio provincial, el Ejecutivo confirmó que aplicará el cobro a los conductores para intentar recuperar la inversión realizada en las obras. Para ello, necesita el aval de Casa Rosada.

Dicha habilitación, que se debe materializar a través de un decreto, llegará en los próximos días. "Lo pidieron prácticamente todas las provincias, el primer paso lo dio Mendoza hace un año. Le hemos pasado toda la información que nos ha requerido el ministro del Interior, así que esperamos que durante la próxima semana ya esté listo el decreto ", declaró Natalio Mema, a cargo de la cartera de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

La iniciativa apunta a que las provincias puedan instalar sistemas de peajes en rutas nacionales que atraviesan sus territorios. En el caso de Mendoza, la infraestructura vial es el principal destino de los fondos del Resarcimiento . Entre esas obras se encuentran corredores estratégicos como las rutas provinciales 153 y 171, que conectan el Este con el Sur mendocino, la renovación de la Ruta 143, el avance de la Doble Vía del Este, entre otras.

Dónde implementarán el sistema de peaje en la provincia de Mendoza

Una de las trazas que está siendo intervenida -y que contará con peaje cuando esté finalizada- es la Ruta Nacional 143, una traza con casi 60 años que se encuentra en muy mal estado y que une el Sur provincial con el Valle de Uco. Allí los trabajos ya comenzaron, lo que traerá cambios en la circulación durante los próximos días.

obra ruta nacional 143 c Obras en la Ruta Nacional 143.

Se trata de una ruta utilizada diariamente por productores, transportistas, trabajadores y turistas. Circula buena parte de la producción vitivinícola, agroindustrial y ganadera de San Rafael y General Alvear, y es un acceso estratégico hacia la Ruta 40.

El Gobierno también confirmó que pretenden colocar el sistema de cobro en la ruta 153, a la altura del control fitosanitario de Ñacuñán, y en la 171. La primera une Las Catitas, San Rafael y General Alvear, y la segunda, San Rafael con General Alvear. Donde también lo hará será en el Acceso Este, donde la Provincia encaró una megaobra.

Está previsto, además, que se instale el peaje en el Acceso Sur, donde el Ejecutivo encaró la intervención de 16 kilómetros de la Ruta Nacional 40, desde calle Juan José Paso hasta la intersección con la Variante Palmira-Agrelo, en Luján de Cuyo, con una circulación de 70.000 vehículos por día.