Femicidio de Agostina: difunden video que podría esclarecer el crimen.

La difusión de nuevas imágenes de una cámara de seguridad podría convertirse en una prueba determinante para esclarecer el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la Provincia de Córdoba, y por cuyo crimen esta detenido Claudio Barrelier, sumamente complicado en el expediente .

El registro audiovisual muestra, presuntamente, a Barrelier, único detenido e imputado en la causa, circulando a bordo de un Ford Ka negro hacia el descampado de barrio Ampliación Ferreyra , en el sur de la ciudad de Córdoba, donde días después fueron encontrados los restos de la menor.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#CasoAgostina | La difusión de nuevas imágenes de una cámara de seguridad podría convertirse en una prueba determinante para esclarecer el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la Provincia de Córdoba, y por cuyo crimen esta detenido Claudio Barrelier, sumamente complicado en el expediente. El registro audiovisual muestra, presuntamente, a Barrelier, único detenido e imputado en la causa, circulando a bordo de un automóvil hacia el descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la ciudad de Córdoba, donde días después fueron encontrados los restos de la menor. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el acusado habría utilizado ese vehículo para trasladar el cuerpo de la víctima, luego de pedirle prestado el coche a una amiga, quien ya declaró en el expediente. #Barrelier #Córdoba #Femicidio"

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el acusado habría utilizado ese vehículo para trasladar el cuerpo de la víctima, luego de pedir prestado el coche.

Prueba clave para esclarecer el femicidio de Agostina en la Provincia de Córdoba

Las imágenes fueron obtenidas a través de cámaras de seguridad instaladas en la zona y forman parte de la evidencia que analiza la Justicia.

image Agostina Vega tenía 14 años. El femicidio causó conmoción en todo el país.

Para los pesquisas, el material es una de las pruebas más importantes incorporadas a la investigación, ya que permite reconstruir los movimientos del sospechoso durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina.

Además, los registros coinciden con datos surgidos de la triangulación de antenas de telefonía celular, que ubicaron al imputado en el mismo sector.

La causa tuvo un giro decisivo luego del hallazgo de los restos de la adolescente. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la joven murió por asfixia mecánica y que existen indicios de abuso sexual, por lo que la acusación fue agravada y Barrelier quedó imputado por femicidio.

Mientras continúa la recolección de pruebas, los investigadores consideran que el video puede resultar clave para fortalecer la acusación contra el detenido y avanzar en el esclarecimiento de uno de los crímenes que más conmoción ha generado en Córdoba durante las últimas semanas.