2 de junio de 2026
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Maipú

Maipú: lo detuvieron por manejar con más de 4 veces de alcohol de lo permitido

Un hombre fue detenido durante un control de Seguridad Vial en Maipú al arrojar un resultado sorprendente en el control de alcoholemia.

La camioneta que manejaba el hombre, ahora demorado a disposición de la justicia.&nbsp;

La camioneta que manejaba el hombre, ahora demorado a disposición de la justicia. 

 Por Pablo Segura

Un hombre mayor de edad fue detenido en la madrugada de este martes durante un operativo de Seguridad Vial realizado en Maipú, luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con un elevado nivel de alcohol en sangre, por lo que ahora deberá afrontar un proceso contravencional.

El procedimiento ocurrió cerca de las 00.30 de este martes en la intersección de calles Urquiza y Gómez, en Maipú, donde efectivos de Policía Vial, en conjunto con personal de la Subcomisaría Coquimbito, realizaban tareas de prevención y control de alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales, el examen arrojó un resultado positivo de 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos por la normativa vigente.

Detenido durante un control de Seguridad Vial en Maipú

Según informaron fuentes policiales, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet S10 y sometieron al conductor a un test de alcoholemia.

Al dar positivo, el conductor, identificado como Gerónimo Llanos, fue aprehendido y trasladado a la Subcomisaría de Coquimbito, donde quedó a disposición del Juzgado Contravencional interviniente.

Además, la camioneta fue retenida y trasladada a la Playa de Secuestros del Gran Mendoza, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de infracciones.

Desde las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales graves en las rutas y calles de Mendoza.

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