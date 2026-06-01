1 de junio de 2026
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Femicidio

Femicidio en Buenos Aires: denunció que estaba secuestrada y fue asesinada antes de que llegara la Policía

Noelia Carolina Romero, de 31 años, alcanzó a denunciar que estaba siendo secuestrada por su novio. Cuando la Policía llegó, la encontró asesinada de múltiples puñaladas.

La víctima y el imputado mantenían una relación de noviazgo.

La víctima y el imputado mantenían una relación de noviazgo.

Por Sitio Andino Policiales

El femicidio de Agostina Vega generó conmoción en todo el país durante las últimas horas. Sin embargo, mientras ese caso continúa bajo investigación, otro brutal crimen de violencia de género salió a la luz en la localidad bonaerense de Temperley, donde una mujer de 31 años fue asesinada por su pareja pese a que alcanzó a pedir ayuda a la Policía.

La víctima fue identificada como Noelia Carolina Romero, quien minutos antes del ataque logró comunicarse con las autoridades para denunciar que estaba siendo secuestrada por su novio, Tomás Adrián Núñez.

El desesperado pedido de auxilio antes del crimen

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al domicilio donde se encontraba la pareja. Según informaron fuentes del caso, al arribar al lugar los agentes escucharon los gritos de la mujer desde el interior de la vivienda.

Ante la situación de emergencia, los uniformados decidieron ingresar por la parte trasera del inmueble. Sin embargo, según informó Noticias Argentinas, al acceder a la propiedad encontraron a Romero sin vida, con múltiples heridas de arma blanca en el tórax y la espalda.

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Los investigadores secuestraron un cuchillo de cocina que habría sido utilizado para concretar el ataque.

Los investigadores secuestraron un cuchillo de cocina que habría sido utilizado para concretar el ataque.

Luego del hallazgo, los efectivos procedieron a la detención de Núñez, señalado como el principal sospechoso del femicidio. El hombre presentaba heridas cortantes en el cuello y en ambas muñecas, las cuales se habría provocado él mismo tras cometer el crimen.

Debido a su estado, fue trasladado al hospital Gandulfo, donde quedó internado fuera de peligro y con evolución estable, según indicaron los médicos.

El arma secuestrada y la hipótesis del crimen

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron un cuchillo de cocina que habría sido utilizado para concretar el ataque mortal.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y las tareas de campo desarrolladas por los investigadores, la víctima y el imputado mantenían una relación de noviazgo. Además, una de las hipótesis que se analiza es que el femicidio habría estado motivado por una presunta infidelidad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que avanzará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la situación procesal del acusado.

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