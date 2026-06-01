1 de junio de 2026
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Sitio Andino
Robo

Detienen a cuatro sospechosos por un violento robo en Ciudad tras un amplio operativo

Los sospechosos fueron interceptados por preventores y efectivos policiales luego de una persecución coordinada. Las víctimas denunciaron agresión.

Las tareas de patrullaje permitieron localizar a los presuntos autores.

Las tareas de patrullaje permitieron localizar a los presuntos autores.

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Policiales

Cuatro personas fueron detenidas luego de protagonizar un violento robo en Ciudad. Tras el suceso, se desplegó un amplio operativo entre preventores municipales y efectivos de la Policía, quienes se desplazaron rápidamente hacia el lugar para verificar la situación.

El hecho se registró alrededor de las 23.30 en las inmediaciones de las calles Houssay y Vucetich, donde las cámaras del sistema de monitoreo detectaron movimientos sospechosos de un grupo de individuos. A partir de la alerta emitida por el Centro de Operaciones, personal de seguridad se desplazó rápidamente hacia el lugar para verificar la situación.

Según relataron las víctimas, los agresores, señalados como simpatizantes de Huracán Las Heras, las atacaron físicamente y les sustrajeron diversas pertenencias antes de darse a la fuga en dirección este.

La detención de los sospechosos y la recuperación de elementos

Las tareas de patrullaje permitieron localizar a los presuntos autores en las inmediaciones de las calles Arroyo y Lemos. Al momento de la requisa, los uniformados encontraron bolsos y otros elementos que serían parte de los objetos robados durante el asalto.

Ante esta situación, los cuatro sospechosos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Tras las actuaciones de rigor, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que para determinar su grado de participación en el hecho y esclarecer las circunstancias del ataque.

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