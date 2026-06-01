Detienen a cuatro sospechosos por un violento robo en Ciudad tras un amplio operativo

Cuatro personas fueron detenidas luego de protagonizar un violento robo en Ciudad . Tras el suceso, se desplegó un amplio operativo entre preventores municipales y efectivos de la Policía, quienes se desplazaron rápidamente hacia el lugar para verificar la situación.

El hecho se registró alrededor de las 23.30 en las inmediaciones de las calles Houssay y Vucetich , donde las cámaras del sistema de monitoreo detectaron movimientos sospechosos de un grupo de individuos. A partir de la alerta emitida por el Centro de Operaciones, personal de seguridad se desplazó rápidamente hacia el lugar para verificar la situación.

#Policiales | Cuatro personas fueron detenidas tras un violento robo en Ciudad. Las víctimas denunciaron que fueron atacadas y asaltadas por un grupo que luego fue localizado gracias al sistema de monitoreo. Leé todos los detalles en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/4lE5Wcpz3A

Según relataron las víctimas, los agresores, señalados como simpatizantes de Huracán Las Heras, las atacaron físicamente y les sustrajeron diversas pertenencias antes de darse a la fuga en dirección este.

La detención de los sospechosos y la recuperación de elementos

Las tareas de patrullaje permitieron localizar a los presuntos autores en las inmediaciones de las calles Arroyo y Lemos. Al momento de la requisa, los uniformados encontraron bolsos y otros elementos que serían parte de los objetos robados durante el asalto.

Ante esta situación, los cuatro sospechosos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Tras las actuaciones de rigor, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que para determinar su grado de participación en el hecho y esclarecer las circunstancias del ataque.