Maipú lanzó una nueva edición de "Pedaleando Olivares" para impulsar el oleoturismo

Mayo es el mes del olivo y la Municipalidad de Maipú junto con la Cámara de Turismo local lanzaron una nueva edición de “Pedaleando Olivares” , una propuesta que combina turismo activo, naturaleza y gastronomía para seguir posicionando al departamento como uno de los principales destinos oleoturísticos de Latinoamérica.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas de manera conjunta entre el Municipio y la Cámara de Turismo para fortalecer el turismo rural sostenible , promover el desarrollo local y consolidar la oferta turística vinculada al mundo del olivo.

Desde la organización destacaron que los cupos para esta edición ya se encuentran completos debido a la gran convocatoria, lo que refleja el creciente interés por las actividades al aire libre y el desarrollo del oleoturismo en Mendoza .

“Pedaleando Olivares” se enmarca en las actividades que durante todo mayo buscan destacar el aporte de la olivicultura a la economía y la cultura provincial, reafirmando a Maipú como un destino que apuesta por un turismo responsable, accesible y conectado con sus raíces productivas.

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Una experiencia dentro de la industria de Maipú

La actividad se realizará el próximo sábado y convocará a vecinos y turistas que buscan vivir una experiencia inmersiva en el corazón de la producción olivícola mendocina. El recorrido incluirá visitas guiadas a reconocidos establecimientos del departamento, donde los participantes podrán conocer de cerca el proceso de elaboración del aceite de oliva, desde la cosecha hasta el producto final.

Además de recorrer olivares y almazaras, la jornada culminará con una experiencia gastronómica especialmente diseñada para el maridaje de productos regionales, poniendo en valor la identidad productiva y cultural de Maipú. Para conocer futuras actividades e iniciativas vinculadas al turismo local, los interesados pueden comunicarse al correo [email protected].