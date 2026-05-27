Mes del Olivo: la agenda completa de actividades para vivir la cultura del aceite en Mendoza

Degustaciones, recorridos, concursos, bicicleteadas y festivales forman parte de la agenda del Mes del Olivo , una iniciativa que busca poner en valor una de las actividades productivas más tradicionales de Mendoza . Pero detrás de cada propuesta hay un objetivo más amplio: rescatar la historia del olivo, fortalecer a la industria y consolidar al oleoturismo como un nuevo atractivo para la provincia.

En este marco, Marcelo Reynoso -director de Desarrollo Turístico e Innovación del EMETUR- explicó en Aconcagua Radio que las actividades forman parte de una estrategia más amplia para posicionar al olivo como atractivo turístico, difundir las cualidades del aceite de oliva virgen extra mendocino y rescatar el valor histórico de una actividad que acompaña el crecimiento económico de la provincia.

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Uno de los puntos más simbólicos de la propuesta es el Paseo de los Olivos , inaugurado el año pasado en el entorno de la Enoteca. Allí se conservan ejemplares plantados en 1904, vinculados a la antigua Quinta Agronómica , un espacio clave para el desarrollo productivo mendocino.

"Son olivos de 1904, plantados en el entorno de la Quinta Agronómica, que es lo que queda hoy del edificio de la Enoteca", señaló Reynoso.

El funcionario recordó además que esa Quinta Agronómica fue inaugurada por Domingo Faustino Sarmiento y tuvo un rol central en la formación de la estructura económica provincial. "La Quinta Agronómica fue fundacional de la estructura económica de Mendoza y la inauguró Sarmiento", destacó.

Aceite de oliva.jpg El aceite de oliva virgen extra es el gran protagonista del mes.

La puesta en valor del patrimonio olivícola también busca reforzar la identidad productiva local. En ese sentido, Reynoso recordó que Mendoza obtuvo la primera Indicación Geográfica (IG) para aceite de oliva virgen extra fuera de la cuenca mediterránea, un reconocimiento que exige la presencia de aceituna Arauco, considerada el varietal argentino por excelencia.

La agenda que continúa durante junio

Las actividades del Mes del Olivo seguirán durante las próximas semanas con propuestas para todos los públicos. Entre las opciones disponibles se destacan:

Almazaras abiertas (hasta el 11 de junio): visitas guiadas y degustaciones en establecimientos olivícolas de la provincia.

(hasta el 11 de junio): visitas guiadas y degustaciones en establecimientos olivícolas de la provincia. Propuestas gastronómicas con AOVE (hasta el 11 de junio): restaurantes adheridos ofrecerán menús y experiencias especiales centradas en el aceite de oliva virgen extra.

(hasta el 11 de junio): restaurantes adheridos ofrecerán menús y experiencias especiales centradas en el aceite de oliva virgen extra. Concurso fotográfico "Mendoza y el Alma del Olivo" (hasta el 5 de junio): abierto a aficionados y profesionales mayores de 18 años.

(hasta el 5 de junio): abierto a aficionados y profesionales mayores de 18 años. Concurso gastronómico "Mendoza Cocina con AOVE" (hasta el 13 de junio): destinado a quienes quieran mostrar recetas elaboradas con aceite de oliva virgen extra.

(hasta el 13 de junio): destinado a quienes quieran mostrar recetas elaboradas con aceite de oliva virgen extra. "Pedaleando entre olivares" (30 de mayo): recorrido en bicicleta por olivares de Maipú.

(30 de mayo): recorrido en bicicleta por olivares de Maipú. Bicicleteada por los caminos del olivo (30 de mayo): propuesta recreativa y turística en San Martín.

(30 de mayo): propuesta recreativa y turística en San Martín. Visita guiada "Museo a cielo abierto en el Paseo de los Olivos" (6 de junio): recorrido por uno de los espacios patrimoniales vinculados a la historia olivícola mendocina.

(6 de junio): recorrido por uno de los espacios patrimoniales vinculados a la historia olivícola mendocina. III Concurso de Jóvenes Catadores de Aceite de Oliva (12 de junio): encuentro destinado a estudiantes de escuelas técnicas de la provincia.

(12 de junio): encuentro destinado a estudiantes de escuelas técnicas de la provincia. Festival del Envero (13 de junio): una jornada en Lavalle con actividades culturales, gastronómicas y vinculadas a la producción olivícola.

aceite de oliva.png Recorridos guiados acercan a visitantes a la cultura del olivo.

"La industria de Mendoza ha tomado una decisión importante, que es navegar hacia la calidad", sostuvo Reynoso. En esa línea, explicó que el objetivo es que el turismo ayude a dar visibilidad y valor agregado a una actividad que forma parte de la historia productiva mendocina y que hoy busca ganar protagonismo a través de nuevas experiencias vinculadas a la cultura del olivo.

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