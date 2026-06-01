2 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Agostina Vega

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

La adolescente de 14 años fue hallada muerta en un descampado de Córdoba. Los peritos determinaron que fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Por Sitio Andino Policiales

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado de Córdoba, sumó en las últimas horas un dato clave con la difusión de los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima.

Según la información preliminar aportada por los peritos forenses, la joven habría sido asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los estudios realizados permitieron establecer además que presentaba graves lesiones en sus órganos internos, compatibles con un ataque de extrema violencia. El informe preliminar apuntó que Agostina perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada,

El único imputado continúa siendo Claudio Barrelier quien permanece detenido.

Los especialistas también confirmaron que el cuerpo mostraba signos de desmembramiento, una situación que complica significativamente el trabajo de los investigadores y el análisis forense de los restos.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el estado en el que fue hallado el cuerpo genera importantes dificultades para determinar con precisión las circunstancias del crimen. Por ese motivo, se ordenaron estudios complementarios que permitan obtener más información sobre la mecánica del hecho y avanzar en la identificación de los responsables.

Mientras continúan las pericias, las autoridades convocaron a los familiares de Agostina para informarles sobre los primeros resultados de la autopsia. La causa permanece bajo investigación y se espera que los nuevos análisis aporten elementos determinantes para esclarecer el caso.

Temas
Seguí leyendo

Madre de Agostina: "Todavía no sabe que su hija murió", la revelación que impacta a Córdoba

La impactante declaración del fiscal sobre el caso Agostina Vega

Hallaron restos humanos y el caso Agostina Vega dio un giro estremecedor

Qué pasó con Agostina Vega: la cronología que complica al único detenido

Las imágenes que podrían esclarecer el femicidio de Agostina

Lo detuvieron por manejar totalmente ebrio en Maipú

Giro dramático en el caso Agostina Vega: la autopsia reveló cómo la asesinaron

Llamó a la Policía para pedir ayuda y minutos después la encontraron asesinada

Lee además
Claudio Barrelier, intentó suicidarse en la cárcel.

El principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida
Caso Agostina Vega: qué se investiga ahora en el femicidio que conmociona a Córdoba

El caso Agostina da un nuevo giro: buscan determinar si hubo más involucrados
LO QUE SE LEE AHORA
La camioneta que manejaba el hombre, ahora demorado a disposición de la justicia. 

Lo detuvieron por manejar totalmente ebrio en Maipú

Las Más Leídas

El hombre manifestó que había acudido al colegio porque creía que sus hijos se encontraban en peligro.

Aseguraba que sus hijos estaban en peligro en un colegio de Mendoza y terminó internado

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

El escenario del crimen fue la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier.

Giro dramático en el caso Agostina Vega: la autopsia reveló cómo la asesinaron

La convocatoria se desarrolla en un contexto de profunda preocupación por la situación que atraviesan las mujeres

A 11 años del primer Ni Una Menos convocan a una nueva marcha masiva

La exministra de Seguridad llega a Mendoza este martes.

Antes de llegar a Mendoza, Bullrich se planta y rechaza una orden de Javier Milei