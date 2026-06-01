1 de junio de 2026
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Gobierno de Mendoza

Así promociona el Gobierno de Mendoza el potencial de la provincia ante inversores

El Gobierno de Mendoza busca posicionar a la provincia como destino atractivo para el desarrollo energético y minero.

El Gobierno de Mendoza promociona con un video el potencial energético y minero de la provincia.

El Gobierno de Mendoza promociona con un video el potencial energético y minero de la provincia.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza promocionó al mundo el potencial productivo, energético y minero de la provincia con un video en el marco de la agenda de reuniones en Londres con referentes de los mercados internacionales, fondos de inversión y directivos de compañías globales.

La pieza audiovisual busca mostrar a Mendoza como un destino atractivo para el desarrollo de nuevos proyectos y la radicación de inversiones, a través de sus ventajas competitivas de la provincia con la Cordillera de los Andes como eje, sumado a parques industriales, viñedos, explotaciones productivas y obras de infraestructura.

Embed - Mendoza promociona en el mundo su potencial productivo, energético y minero

La estrategia del Gobierno para posicionar a la provincia en los mercados internacionales pone especial énfasis en el desarrollo de la minería como motor de crecimiento económico, centrado en la exploración y explotación de minerales estratégicos como el cobre, el oro, la plata y el litio.

Otros de los ejes son la energía, en un contexto en el que la provincia busca ampliar su participación en proyectos vinculados a la transición energética y al aprovechamiento de sus recursos naturales, y la agroindustria, con diversas actividades relacionadas con la vitivinicultura, la producción agrícola y la industria alimentaria.

mapa minerales estratégicos, gobierno de Mendoza
Minerales extratégicos.

Minerales extratégicos.

Proyectos energéticos y mineros

La agenda oficial del Ejecutivo comenzó este lunes con la visita al London Stock Exchange y el encuentro con Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets, quien señaló que los mercados internacionales observan con atención el crecimiento de proyectos energéticos y mineros en distintas regiones del mundo, particularmente aquellos vinculados a la transición energética.

“Tenemos un sector energético muy activo en Londres y existe un enorme interés por proyectos de petróleo, gas y minería. Estamos hablando de miles de millones de dólares que buscan oportunidades de crecimiento en distintos mercados”, sostuvo Attenborough.

El empresario destacó que la Bolsa de Londres tiene interés por proyectos energéticos y mineros: “Cuando hablamos de proyectos como PSJ Cobre Mendocino, lo primero es contar con informes de reservas, estudios técnicos y una planificación concreta. Los inversores quieren comprender el potencial del proyecto y seguir sus avances de manera transparente”, destacó.

PSJ Cobre Mendocina

Sobre la situación de la Argentina ante los mercados globales, indicó: “Las transformaciones que está impulsando el país generan atención internacional y existe un gran interés por los materiales críticos que serán fundamentales para el desarrollo energético y tecnológico de las próximas décadas”.

La agenda del Gobierno de Mendoza en Londres

La serie de reuniones en Reino Unido fue armada por la Embajada de Argentina en Londres y forma parte de la estrategia de inserción internacional que impulsa el Gobierno. Según destacaron, los encuentros previstos permitirán exhibir el potencial económico y productivo de Mendoza ante algunos de los principales actores globales de los mercados financieros y de la industria energética.

El Gobernador también se reunirá con la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), Balanz y representantes de fondos de inversión y servicios financieros: RBC BlueBay, Rokos Capital, Pictet, HSBC Asset, Andromeda Capital, Amundi, UBP Emerging Markets Fixed Income, Finisterre Capital y Plenisfer Investments (Generali Group).

Además, está previsto un encuentro organizado por la BACC y el Energy Council, que reunirá a dirigentes de compañías y organizaciones líderes de los sectores energético y financiero internacional. Entre ellos: BP, Shell Trading, Pan American Energy Group, Petronas Trading UK, Glencore, Ithaca Energy, BBVA, Standard Chartered, Dow Jones, Fastmarkets y la London Metal Exchange (LME).

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