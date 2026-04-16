16 de abril de 2026
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Sitio Andino
Ruta Nacional 143

Atención en San Rafael: habrá nuevos cortes en la Ruta Nacional 143 por obras clave

Las tareas sobre la Ruta Nacional 143, en la intersección con la 150, obligarán a implementar restricciones al tránsito. Los detalles.

Habrá cortes y tránsito asistido en la Ruta Nacional 143 por obras.

Habrá cortes y tránsito asistido en la Ruta Nacional 143 por obras.

Por Sitio Andino Departamentales

La refuncionalización de la Ruta Nacional 143 suma un nuevo frente de obra en San Rafael y traerá cambios en la circulación durante los próximos días. En el marco de la recuperación integral del corredor, se implementará un esquema de tránsito asistido en la intersección con la Ruta Provincial 150.

Los trabajos en la Sección 2 de esta obra están a cargo de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y se financian con recursos del Fondo del Resarcimiento. Actualmente, las tareas se centran en la apertura, nivelación y compactación de banquinas, una intervención clave para mejorar la seguridad vial y optimizar la infraestructura del corredor.

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Comenzaron las obras en la Ruta 143, un corredor que conecta el Valle de Uco con el sur mendocino. 

Por qué es importante la Ruta Nacional 143 para la provincia de Mendoza
obra ruta nacional 143
Desde esta semana se implementarán cortes y tránsito asistido en la Ruta Nacional 143.

Desde esta semana se implementarán cortes y tránsito asistido en la Ruta Nacional 143.

La Ruta Nacional 143 es utilizada diariamente por productores, transportistas, trabajadores y turistas. Por allí circula buena parte de la producción vitivinícola, agroindustrial y ganadera de San Rafael y General Alvear, además de ser un acceso estratégico hacia la Ruta 40.

Cómo serán los cortes en la Ruta 143

Para permitir el avance de las máquinas y garantizar la seguridad en la zona, se dispuso un esquema de estrechamiento de calzada que afectará ambos sentidos de circulación (Norte-Sur y viceversa) a la altura del kilómetro 534.

restriccion calzada ruta 143
Se iniciaron las tareas de apertura, nivelación y compactación de banquinas en la zona de intersección con la Ruta Provincial N° 150.

Se iniciaron las tareas de apertura, nivelación y compactación de banquinas en la zona de intersección con la Ruta Provincial N° 150.

El operativo se desarrollará en dos etapas. En una primera fase, los trabajos se concentrarán sobre el margen oeste de la ruta. Una vez finalizadas esas tareas, el frente de obra se trasladará al sector este.

Las restricciones no serán permanentes, pero sí se aplicarán durante gran parte del día. Según se informó, los cortes y el tránsito asistido estarán vigentes entre las 8 y las 18.

Luego, la calzada quedará completamente habilitada, sin desvíos nocturnos previstos hasta el momento.

Desde los organismos responsables solicitaron a los conductores extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal y circular a velocidad reducida para evitar accidentes mientras avanzan estas obras clave para la conectividad del sur provincial.

En qué consiste la obra

La intervención abarca 107 kilómetros, desde San Rafael a Pareditas (San Carlos). Se trata de una traza de casi 60 años, que no ha recibido intervenciones significativas desde hace 40 años.

Tramo por tramo

La reconstrucción de la Ruta 143 fue dividida en tres secciones, con licitaciones independientes, distintos plazos y empresas adjudicatarias específicas. La inversión estimada inicialmente rondaba los 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de 35 millones, sin modificar el alcance ni la calidad técnica de la intervención.

La obra se llevará a cabo por tramos.

Sección 1: tramo urbano y accesos estratégicos

  • Extensión: 11 km

  • Ubicación: San Rafael- Avenida Rawson – Rotonda del Cristo (RP 150)

  • Plazo: 18 meses

  • Empresa adjudicataria: UTE Black Shadow – Horizonte

Es el tramo más urbano y complejo. Se divide en dos subtramos:

  • S1-A (Rawson – El Toledano): refuerzo estructural, ensanche y repavimentación con concreto asfáltico, incorporación de banquinas pavimentadas y construcción de una nueva rotonda.

  • S1-B (El Toledano – RP 150): ensanche de calzada, banquinas pavimentadas y granulares, y obras clave de acceso al Aeropuerto de San Rafael, con retornos y accesos de emergencia.

Sección 2: tramo central hacia el Valle de Uco

  • Extensión: 48 km

  • Ubicación: Rotonda del Cristo – Río Seco de Las Peñas

  • Plazo: 12 meses

  • Empresa adjudicataria: Cartellone

Incluye refuerzo estructural y repavimentación total de la calzada (7,30 m), consolidación de banquinas de 2,50 m por lado y renovación completa de la señalización.

Sección 3: conexión con la Ruta 40

  • Extensión: 48 km

  • Ubicación: Río Seco de Las Peñas – Pareditas (RN 40)

  • Plazo: 12 meses

  • Empresa adjudicataria: Ceosa

Replica el esquema técnico de la Sección 2 y resulta clave por su vinculación directa con la Ruta Nacional 40, eje troncal del oeste argentino.

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