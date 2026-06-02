2 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Desde San Carlos, una familia encontró en los caracoles un negocio en crecimiento

Con esfuerzo y dedicación, una familia de San Carlos logró abrirse camino en un mercado gourmet que crece año tras año en Mendoza.

Venta de caracoles en San Carlos.

Venta de caracoles en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

Lo que para muchos puede resultar inusual, para una familia de San Carlos se transformó en una oportunidad de trabajo, crecimiento y desarrollo productivo.

Desde el Valle de Uco impulsan un emprendimiento dedicado a la comercialización de caracoles, un producto que gana cada vez más espacio en la gastronomía de alta gama y que hoy es requerido por distintos restaurantes de Mendoza.

Un producto cada vez más buscado por la gastronomía gourmet

Los caracoles forman parte de diversas propuestas culinarias que ofrecen restaurantes especializados y establecimientos gastronómicos que apuestan por experiencias innovadoras para sus clientes.

Esta creciente demanda permitió que el emprendimiento familiar encontrara un nicho de mercado con potencial de expansión, consolidando una actividad poco habitual dentro de la producción local.

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Esfuerzo, dedicación y visión emprendedora

Detrás del proyecto hay años de trabajo, aprendizaje y dedicación. La familia, encabezado por Pablo, logró desarrollar una actividad diferente, adaptándose a las exigencias de un mercado específico y apostando por un producto que continúa ganando reconocimiento.

La combinación entre producción local y gastronomía gourmet abrió nuevas oportunidades para este emprendimiento sancarlino, que hoy abastece a restaurantes de distintos puntos de la provincia.

Pablo cuenta, que ellos "curan" los caracoles, tras atraparlos cerca de los arroyos, dejandolo reposar en semola - de esa manera se purgan - unos dos o tres días y ya se pueden consumir. Lo vendemos a $15 mil el kilo, si quieren comunicarse con nosotros y comprarnos puedan llamar al 2622540922.

Una historia de vida de innovación en el Valle de Uco

Mientras muchas actividades tradicionales continúan siendo el motor económico del Valle de Uco, también surgen propuestas innovadoras que encuentran su lugar en mercados cada vez más especializados.

La historia de vida de esta familia de San Carlos refleja cómo la búsqueda de nuevas oportunidades puede transformarse en un proyecto sustentable, capaz de generar trabajo y posicionarse dentro de un segmento en constante crecimiento.

Conoce la historia de vida de Pablo y sus caracoles en San Carlos

Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#ValleDeUco | Lo que para muchos puede resultar inusual, para una familia de San Carlos se convirtió en una oportunidad de trabajo y crecimiento. Desde el Valle de Uco comercializan caracoles que son cada vez más requeridos por restaurantes de alta gama de Mendoza, donde este producto es utilizado en diversas propuestas gastronómicas. Detrás de este emprendimiento hay esfuerzo, dedicación y un mercado gourmet que sigue creciendo. Conocemos la historia de una familia que encontró un nicho productivo diferente y logró posicionarse en la provincia. Mirá la nota #SanCarlos #Gastronomía #Emprendedores #Caracoles"
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