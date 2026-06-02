San Rafael: tras una denuncia viral, explicaron cómo se preservan las pinturas rupestres en Villa Las Tinajas

Hace una semana, una denuncia realizada por un influencer generó preocupación en torno al estado de conservación de las pinturas rupestres ubicadas en la zona de Las Tinajas , en el departamento de San Rafael .

Ante la repercusión que tomó el tema en redes sociales, el empresario y propietario de las tierras donde se encuentra el sitio arqueológico, Oscar Labiano , brindó su versión de los hechos y aseguró que el lugar se encuentra en perfecto estado de conservación .

Labiano explicó que las pinturas rupestres, cuya antigüedad se estima en alrededor de 1.000 años , son preservadas bajo criterios técnicos y con el acompañamiento de científicos y especialistas locales capacitados en patrimonio arqueológico .

Según manifestó, las afirmaciones realizadas en la denuncia responden al desconocimiento sobre los protocolos que se aplican para la protección de este tipo de reliquias históricas.

"La denuncia proviene de una persona que desconoce absolutamente cómo se conservan estas piezas arqueológicas", sostuvo.

Acceso controlado para proteger el patrimonio en el Parque Arqueológico Villa Las Tinajas

El propietario también llevó tranquilidad a la comunidad respecto al acceso al lugar y remarcó que las restricciones existentes tienen como objetivo principal preservar el patrimonio cultural.

En ese sentido, explicó que el ingreso a la zona debe realizarse junto a un guía especializado y cumpliendo con las medidas de protección necesarias para evitar daños en las pinturas y en el entorno natural que las rodea.

Un patrimonio de gran valor histórico para San Rafael

Las pinturas rupestres del Parque Arqueológico VIlla Las Tinajas constituyen uno de los testimonios arqueológicos más importantes del sur mendocino, ya que permiten conocer aspectos de las comunidades que habitaron la región hace siglos.

Por ese motivo, quienes intervienen en la conservación del sitio insisten en la necesidad de mantener controles y protocolos específicos que garanticen su preservación para las futuras generaciones.