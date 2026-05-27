27 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas

El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización. Tras publicar un video en redes sociales, afirmó haber recibido amenazas e intimidaciones.

El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

Por Sitio Andino Departamentales

Un influencer mendocino fue denunciado luego de ingresar a un sitio arqueológico ubicado en San Rafael, donde existen pinturas rupestres y restos fósiles de gran valor histórico y patrimonial. Se trata del parque arqueológico Las Tinajas, un corredor de parajes con características singulares que se extiende desde Rincón del Atuel hacia el sur y también al norte del río Diamante.

El joven difundió un video en sus redes sociales en el que explicó cómo llegó hasta el sitio y denunció el estado de abandono en el que, según afirmó, se encuentra el lugar. "Ingresé caminando por la montaña. El lugar no tiene guardia, no tiene presencia de ningún personal y además ningún cartel que diga prohibido pasar", expresó en la grabación publicada el lunes 25 de mayo.

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Denunció falta de protección y deterioro del patrimonio

En el video, el influencer sostuvo que el sitio carece de controles y cuestionó la escasa protección del patrimonio arqueológico. Además, describió un escenario de deterioro, falta de mantenimiento y ausencia de preservación adecuada.

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También señaló la presencia constante de excursiones comerciales en la zona y cuestionó el impacto que estas actividades podrían generar sobre el patrimonio histórico. En ese sentido, expresó su indignación por la "explotación comercial" del lugar y criticó la lógica de realizar excursiones pagas en un "parque ecológico con miles de años de antigüedad".

Polémica, amenazas e intimidaciones tras la viralización del video

Tras la difusión del video, el joven aseguró que tanto él como integrantes de su familia comenzaron a recibir amenazas, hostigamientos e intimidaciones.

A pesar de la denuncia en su contra, se defendió afirmando que no causó daños en el sitio arqueológico y sostuvo que su intención fue visibilizar el estado del lugar para promover su conservación.

Finalmente, realizó un llamado a la sociedad mendocina para "proteger y recuperar este patrimonio de la humanidad".

El valor histórico del sitio arqueológico en San Rafael

El lugar conserva pinturas y grabados rupestres que reflejan marcas de presencia humana y forman parte de la memoria histórica del territorio mendocino.

arte rupestre, san rafael
El lugar conserva pinturas y grabados rupestres que reflejan marcas de presencia humana.

El lugar conserva pinturas y grabados rupestres que reflejan marcas de presencia humana.

Durante décadas, el antropólogo Humberto Antonio Lagiglia advirtió sobre la situación del arte rupestre en el sur provincial. Según sus investigaciones, en el ámbito de la Sierra Pintada o Bloque Exhumado existen numerosos sitios con manifestaciones prehistóricas.

Lagiglia sostuvo en distintos trabajos que, en cercanías de Valle Grande, se consolidó el único espacio que logró desarrollarse como parque y reserva arqueológica, mientras que otros sectores continúan expuestos al deterioro y la falta de protección.

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