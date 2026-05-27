Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas

El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

Un influencer mendocino fue denunciado luego de ingresar a un sitio arqueológico ubicado en San Rafael , donde existen pinturas rupestres y restos fósiles de gran valor histórico y patrimonial. Se trata del parque arqueológico Las Tinajas, un corredor de parajes con características singulares que se extiende desde Rincón del Atuel hacia el sur y también al norte del río Diamante .

El joven difundió un video en sus redes sociales en el que explicó cómo llegó hasta el sitio y denunció el estado de abandono en el que, según afirmó, se encuentra el lugar. " Ingresé caminando por la montaña. El lugar no tiene guardia, no tiene presencia de ningún personal y además ningún cartel que diga prohibido pasar ", expresó en la grabación publicada el lunes 25 de mayo.

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A este lugar puede acceder cualquier persona y podría hasta vandalizarlo A este lugar puede acceder cualquier persona y podría hasta vandalizarlo

En el video, el influencer sostuvo que el sitio carece de controles y cuestionó la escasa protección del patrimonio arqueológico. Además, describió un escenario de deterioro, falta de mantenimiento y ausencia de preservación adecuada .

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También señaló la presencia constante de excursiones comerciales en la zona y cuestionó el impacto que estas actividades podrían generar sobre el patrimonio histórico. En ese sentido, expresó su indignación por la "explotación comercial" del lugar y criticó la lógica de realizar excursiones pagas en un "parque ecológico con miles de años de antigüedad".

Polémica, amenazas e intimidaciones tras la viralización del video

Tras la difusión del video, el joven aseguró que tanto él como integrantes de su familia comenzaron a recibir amenazas, hostigamientos e intimidaciones.

A pesar de la denuncia en su contra, se defendió afirmando que no causó daños en el sitio arqueológico y sostuvo que su intención fue visibilizar el estado del lugar para promover su conservación.

Finalmente, realizó un llamado a la sociedad mendocina para "proteger y recuperar este patrimonio de la humanidad".

El valor histórico del sitio arqueológico en San Rafael

El lugar conserva pinturas y grabados rupestres que reflejan marcas de presencia humana y forman parte de la memoria histórica del territorio mendocino.

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Durante décadas, el antropólogo Humberto Antonio Lagiglia advirtió sobre la situación del arte rupestre en el sur provincial. Según sus investigaciones, en el ámbito de la Sierra Pintada o Bloque Exhumado existen numerosos sitios con manifestaciones prehistóricas.

Lagiglia sostuvo en distintos trabajos que, en cercanías de Valle Grande, se consolidó el único espacio que logró desarrollarse como parque y reserva arqueológica, mientras que otros sectores continúan expuestos al deterioro y la falta de protección.