2 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato recibió el primer MoveteMente del año con estudiantes de escuelas secundarias

A través de juegos, dinámicas grupales y estaciones temáticas, adolescentes de Tupungato accedieron a herramientas vinculadas a la prevención de consumos problemáticos, salud sexual y primeros auxilios.

Primer Movetemente en Tupungato.

Primer Movetemente en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de un trabajo conjunto entre la gestión del Intendente de Tupungato Gustavo Aguilera y el Gobierno Provincial, el viernes pasado se llevó a cabo una jornada especial del programa "MoveteMente" en el máximo centro deportivo departamental. El encuentro estuvo destinado en esta oportunidad a estudiantes de segundo año de diferentes escuelas secundarias locales, que mediante actividades recreativas adquirieron herramientas y aptitudes sociales que pueden serles útiles y de importancia ante ciertas situaciones o circunstancias que deban atravesar.

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La propuesta, impulsada de forma transversal por el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia, se desarrolló mediante seis estaciones lúdicas con juegos y diapositivas. En cada una de ellas, profesionales de distintas áreas abordaron temáticas relativas a experiencias sociales y personales que pueden surgie en la etapa de la juventud donde refirieron por ejemplo a la prevención de consumos problemáticos, salud mental, prevención y postvención del suicidio, salud sexual y reproductiva así como ejercicios de RCP.

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Tupungato ya empieza a trabajar en una nueva edición

El Director de Deportes, Profe Diego Guiñazú expresó su entusiasmo por recibir el programa, «Estamos muy contentos de recibir en nuestro Polideportivo al Programa MoveteMente de la Subsecretaría de Deportes… El proyecto trata a través del juego de desarrollar habilidades en los chicos y dar a conocer diferentes situaciones de la vida cotidiana». Asimismo, el funcionario destacó el soporte brindado por la comuna, que recibió a los jóvenes y docentes con un desayuno caliente para mitigar las bajas temperaturas de la mañana, además coordinaron la logística de traslado y la participación activa del Área de Defensa Civil municipal con un stand propio.Por su parte, Viviana Balzarelli, integrante del equipo de la Dirección de Deporte Social y Comunitario de Mendoza remarcó la importancia de federalizar esta iniciativa durante el 2026, «Es nuestro primer ‘MoveteMente’ del año. Estamos trabajando todas las problemáticas que tienen que ver con los adolescentes… la idea es darles herramientas, hacer la escucha activa y brindarles aquellas situaciones que pueden encontrarse en el día a día… de forma lúdica para que sea más llevadero» . Además Balzarelli comentó, «Estábamos destinados más a trabajar con los chicos de quinto año, pero bueno, la verdad que todo lo que nos están pasando hoy a nuestros adolescentes necesitan herramientas ya, así que dijimos, bajemos, trabajemos en la prevención y por eso están los segundos años de todas las escuelas de Tupungato, que estamos muy felices por eso».

Debido al éxito de la convocatoria y el impacto positivo en los alumnos, desde la Dirección de Deportes de Tupungato adelantaron que ya se gestionan nuevas instancias para los próximos meses, con el fin de replicar la experiencia y abarcar a las instituciones educativas del departamento que no pudieron formar parte de esta primera fecha.

Embed - El programa "MoveteMente" llegó a Tupungato y convocó a cientos de estudiantes

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