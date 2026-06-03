3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza reunirá a los mejores proyectos del Torneo de Emprendedores 2026

Los 15 emprendimientos seleccionados por la Municipalidad de Mendoza expondrán sus propuestas ante empresarios, especialistas y organizaciones vinculadas al ecosistema emprendedor provincial.

Torneo de emprendedores organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Torneo de emprendedores organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, junto a Banco Galicia, invita a participar del Demo Day del Torneo de Emprendedores 2026, una instancia especialmente diseñada para visibilizar proyectos innovadores, generar conexiones estratégicas y fortalecer el ecosistema emprendedor provincial.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 11 de junio a las 17.30 en la Sala 2 de la Nave Cultural Mendoza, con entrada gratuita e inscripción previa.

Los finalistas presentarán sus proyectos en la Nave Cultural Mendoza

Durante el encuentro, los 15 emprendimientos finalistas del certamen compartirán sus propuestas ante referentes empresariales, instituciones, organizaciones vinculadas al emprendedurismo y público interesado.

Cada equipo contará con un espacio para presentar de manera breve y dinámica su proyecto, exponer los avances alcanzados durante el proceso de formación y mostrar sus perspectivas de crecimiento.

Un programa que impulsa el desarrollo del emprendedor

El Demo Day representa la instancia final del Torneo de Emprendedores 2026, una iniciativa impulsada por el Club de Emprendedores de la Ciudad de Mendoza que busca acompañar la profesionalización de proyectos en marcha.

A lo largo del programa, los participantes accedieron a capacitaciones, mentorías especializadas y espacios de vinculación enfocados en áreas estratégicas como:

  • Finanzas
  • Marketing
  • Ventas
  • Comunicación
  • Validación de modelos de negocio

De 60 proyectos a una gran final

En esta edición se postularon 60 emprendimientos de distintos puntos de Mendoza. Tras una etapa de evaluación, fueron seleccionados 15 finalistas que participaron de un proceso intensivo de fortalecimiento empresarial.

Los proyectos provienen de diversos departamentos, entre ellos Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y San Rafael, reflejando el dinamismo y la diversidad del ecosistema emprendedor mendocino.

Además, representan una amplia variedad de sectores, como alimentos saludables, tecnología, servicios, educación, bienestar, economía creativa y emprendimientos de triple impacto.

Un espacio para generar oportunidades

Durante la jornada, los emprendedores expondrán ante un jurado integrado por especialistas y referentes del sector, quienes evaluarán las propuestas y acompañarán el proceso de crecimiento de los proyectos.

Más allá de la competencia, el Demo Day busca consolidarse como un espacio de encuentro, networking y generación de oportunidades para quienes apuestan por innovar y desarrollar nuevos negocios en Mendoza.

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