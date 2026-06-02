2 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

La gripe avanza en General Alvear y genera una fuerte presión sobre la guardia hospitalaria

La llegada de las bajas temperaturas provocó un fuerte incremento de consultas por gripe y otras afecciones respiratorias en General Alvear.

Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear.

Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la circulación viral, la guardia del Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear registra una importante demanda de atención por cuadros respiratorios.

Los profesionales Marcela Piñeyro y Mauro Cuccharini explicaron que en las últimas semanas se produjo un marcado incremento de pacientes que concurren al centro asistencial con síntomas compatibles con gripe y otras enfermedades estacionales.

"Se han acrecentado más de un 60% los casos de gripe", señalaron los especialistas.

Cuadros muy sintomáticos, pero sin gravedad

Los médicos detallaron que la mayoría de los pacientes presentan cuadros que no requieren internación ni revisten gravedad, aunque sí generan un importante malestar.

Entre los síntomas más frecuentes se destacan:

  • Fiebre alta
  • Dolor corporal intenso
  • Cansancio generalizado
  • Congestión y síntomas respiratorios
  • Malestar persistente durante varios días

Según explicaron, se trata de cuadros virales que afectan especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, aunque también se observan numerosos casos en adultos jóvenes.

La guardia trabaja con alta demanda

El crecimiento de las consultas impacta directamente en el funcionamiento de la guardia, que por estos días recibe una cantidad significativamente mayor de pacientes respecto de semanas anteriores.

Por este motivo, los profesionales solicitaron comprensión a la comunidad ante las posibles demoras en la atención y recordaron que los casos más urgentes tienen prioridad según los protocolos médicos.

Recomendaciones para prevenir contagios

Desde el ámbito sanitario insistieron en la importancia de reforzar las medidas preventivas para reducir la propagación de los virus respiratorios.

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • Lavarse frecuentemente las manos.
  • Ventilar los ambientes cerrados.
  • Completar los esquemas de vacunación correspondientes.
  • Utilizar barbijo en caso de presentar síntomas.
  • Evitar el contacto cercano con otras personas cuando se cursa una enfermedad respiratoria.

Mientras continúa el incremento de casos, desde el Hospital Enfermeros Argentinos remarcaron la necesidad de actuar con responsabilidad para evitar una mayor presión sobre el sistema de salud local.

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