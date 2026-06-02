Presupuesto Participativo: vecinos podrán decidir obras y proyectos para la Ciudad de Mendoza
La Municipalidad de Mendoza realizará este viernes una reunión informativa para presentar el Presupuesto Participativo 2026-2027, que contará con un fondo total de 800 millones de pesos para proyectos elegidos por los vecinos.
Presupuesto Participativo en la Municipalidad de Mendoza.
La Municipalidad de Mendoza pondrá en marcha una nueva edición del Presupuesto Participativo 2026-2027, una herramienta que permite a los vecinos proponer, debatir y decidir proyectos destinados a mejorar los barrios y fortalecer el desarrollo comunitario.
Para dar inicio al proceso, la Municipalidad invita a toda la comunidad y a las organizaciones sociales a participar del lanzamiento y reunión informativa que se realizará el próximo viernes 5 de junio, de 10.00 a 12.00 horas, en el Distrito 33.
Un fondo de $800 millones para proyectos elegidos por los vecinos de la Municipalidad de Mendoza
En esta edición, el municipio dispuso un fondo total de 800 millones de pesos, recursos que serán destinados a financiar las propuestas que resulten seleccionadas mediante el voto ciudadano.
Las iniciativas podrán estar vinculadas a distintos ejes, entre ellos:
Infraestructura urbana
Servicios comunitarios
Mejoras en espacios públicos
Actividades culturales
Fortalecimiento comunitario
Además, cada proyecto podrá aspirar a un financiamiento máximo de 160 millones de pesos.
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Cómo será el proceso
Durante el encuentro informativo, el equipo técnico municipal presentará los lineamientos generales del programa y brindará asesoramiento a los asistentes para que puedan transformar sus ideas en proyectos técnicamente viables.
El cronograma previsto contempla distintas etapas de trabajo.
Presentación de propuestas
Los vecinos y organizaciones podrán presentar sus ideas y proyectos hasta fines de julio. Las iniciativas deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el programa.
Evaluación de viabilidad
Posteriormente, los equipos municipales analizarán la factibilidad técnica, legal y económica de cada propuesta presentada.
Votación ciudadana
Una vez aprobados, los proyectos serán sometidos a una votación abierta en la que podrán participar todas las personas mayores de 16 años. Las propuestas más votadas serán incorporadas al plan de ejecución municipal y se desarrollarán durante el año 2027.
Una herramienta para fortalecer la participación ciudadana
Desde el municipio destacaron que el Presupuesto Participativo busca generar espacios de diálogo y construcción colectiva, permitiendo que los propios vecinos intervengan en la definición de prioridades para cada sector de la ciudad.
La iniciativa apunta a fortalecer la democracia participativa y a crear canales directos para que la comunidad contribuya con propuestas concretas destinadas a mejorar la calidad de vida en los distintos barrios de la capital mendocina.