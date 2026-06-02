Presupuesto Participativo: vecinos podrán decidir obras y proyectos para la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza pondrá en marcha una nueva edición del Presupuesto Participativo 2026-2027 , una herramienta que permite a los vecinos proponer, debatir y decidir proyectos destinados a mejorar los barrios y fortalecer el desarrollo comunitario.

Para dar inicio al proceso, la Municipalidad invita a toda la comunidad y a las organizaciones sociales a participar del lanzamiento y reunión informativa que se realizará el próximo viernes 5 de junio , de 10.00 a 12.00 horas , en el Distrito 33 .

En esta edición, el municipio dispuso un fondo total de 800 millones de pesos , recursos que serán destinados a financiar las propuestas que resulten seleccionadas mediante el voto ciudadano.

Las iniciativas podrán estar vinculadas a distintos ejes, entre ellos:

Infraestructura urbana

Servicios comunitarios

Mejoras en espacios públicos

Actividades culturales

Fortalecimiento comunitario

Además, cada proyecto podrá aspirar a un financiamiento máximo de 160 millones de pesos.

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Cómo será el proceso

Durante el encuentro informativo, el equipo técnico municipal presentará los lineamientos generales del programa y brindará asesoramiento a los asistentes para que puedan transformar sus ideas en proyectos técnicamente viables.

El cronograma previsto contempla distintas etapas de trabajo.

Presentación de propuestas

Los vecinos y organizaciones podrán presentar sus ideas y proyectos hasta fines de julio. Las iniciativas deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el programa.

Evaluación de viabilidad

Posteriormente, los equipos municipales analizarán la factibilidad técnica, legal y económica de cada propuesta presentada.

Votación ciudadana

Una vez aprobados, los proyectos serán sometidos a una votación abierta en la que podrán participar todas las personas mayores de 16 años. Las propuestas más votadas serán incorporadas al plan de ejecución municipal y se desarrollarán durante el año 2027.

Una herramienta para fortalecer la participación ciudadana

Desde el municipio destacaron que el Presupuesto Participativo busca generar espacios de diálogo y construcción colectiva, permitiendo que los propios vecinos intervengan en la definición de prioridades para cada sector de la ciudad.

La iniciativa apunta a fortalecer la democracia participativa y a crear canales directos para que la comunidad contribuya con propuestas concretas destinadas a mejorar la calidad de vida en los distintos barrios de la capital mendocina.