2 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Murió Guillermo Romano, histórico dirigente peronista y referente cultural de San Rafael

Abogado, militante de los derechos humanos y exdirector de Cultura de la Municipalidad de San Rafael, dejó una profunda huella en la vida política, cultural e institucional del departamento.

Dolor por la partida de Guillermo Romano.

Dolor por la partida de Guillermo Romano.

Por Sitio Andino Departamentales

La comunidad de San Rafael amaneció este martes con una noticia que generó una profunda conmoción en distintos ámbitos sociales, culturales y políticos: falleció el abogado Guillermo Romano, una figura ampliamente reconocida por su compromiso con los derechos humanos, su militancia política y su trabajo en favor de la cultura local.

La noticia se conoció durante las primeras horas de la jornada y rápidamente provocó numerosas expresiones de pesar en redes sociales, donde dirigentes, artistas, instituciones y vecinos destacaron su trayectoria y su aporte a la vida pública del departamento.

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Guillermo Romano fue una figura ampliamente reconocida por su compromiso con los derechos humanos, su militancia política y su trabajo en favor de la cultura local.

Guillermo Romano fue una figura ampliamente reconocida por su compromiso con los derechos humanos, su militancia política y su trabajo en favor de la cultura local.

Romano fue una personalidad muy respetada en el sur mendocino, no solo por su actividad profesional como abogado, sino también por su permanente participación en causas vinculadas a la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y la promoción cultural.

Una vida marcada por la militancia y el compromiso social

Durante su juventud integró la Juventud Peronista (JP), una experiencia que marcó gran parte de su recorrido político y social. Con el paso de los años se consolidó como una de las voces más comprometidas con la preservación de la memoria histórica en San Rafael, participando activamente en investigaciones y espacios de reflexión vinculados a los hechos ocurridos durante la última dictadura militar.

Su aporte fue valorado en ámbitos judiciales, académicos y periodísticos, donde colaboró en la reconstrucción de episodios clave de la historia reciente del sur mendocino y en la difusión de los principios de Memoria, Verdad y Justicia.

Quienes compartieron espacios de trabajo con él destacan su permanente vocación por el diálogo, su capacidad de escucha y su convicción en la defensa de los valores democráticos.

Su gestión al frente de la Cultura de San Rafael

Para gran parte de la comunidad artística local, Guillermo Romano será recordado especialmente por su paso por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael.

Durante su gestión impulsó una política cultural orientada a fortalecer la participación de artistas, instituciones y espacios independientes, promoviendo actividades tanto en la ciudad como en los distritos.

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Dolor por la partida de Guillermo Romano en la comunidad sanrafaelina.

Dolor por la partida de Guillermo Romano en la comunidad sanrafaelina.

Su trabajo se caracterizó por una fuerte presencia territorial y por la búsqueda permanente de generar vínculos entre el Estado, los hacedores culturales y el sector privado.

Artistas, gestores culturales y referentes de distintas disciplinas destacaron a lo largo de los años su predisposición para acompañar proyectos y su visión de la cultura como una herramienta de integración y desarrollo comunitario.

El reconocimiento de toda una comunidad

La muerte de Guillermo Romano generó manifestaciones de pesar que trascendieron los límites partidarios.

Referentes políticos de distintos espacios, organismos de derechos humanos, instituciones culturales y vecinos expresaron sus condolencias a través de mensajes públicos, recordando su compromiso con San Rafael y su aporte a la construcción de una sociedad más participativa y democrática.

Su figura deja una marca significativa en la historia reciente del departamento, tanto por su labor en la gestión pública como por su permanente participación en iniciativas sociales, culturales y vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Con su fallecimiento, San Rafael despide a un dirigente, profesional y referente comunitario que dedicó gran parte de su vida al servicio público y al fortalecimiento de la vida cultural e institucional del sur mendocino.

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