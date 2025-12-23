Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

La reconstrucción de la Ruta Nacional 143 está a punto de ponerse en marcha, anunció el Gobierno de Mendoza . Se intervendrán 107 kilómetros de un trazado con 58 años de antigüedad que conecta los departamentos de San Rafael y San Carlos . Cuándo comenzarán los trabajos y de cuánto será la inversión.

Este martes, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , indicó que la obra ya fue adjudicada en sus distintos tramos, por lo cual, solo resta que finalicen los trámites administrativos. " Estaríamos empezando en unos 30 días, aproximadamente ", aseguró.

Se trata de una ruta que la Provincia decidió asumir su control para dar solución a los problemas estructurales ante la falta de respuesta del Estado nacional. Para ello, el Gobierno de Mendoza firmó un convenio con Vialidad Nacional , que fue ratificado por la Legislatura, que le permitió la ejecución, la conservación y el mantenimiento de tramos de distintas rutas nacionales (RN 7, RN 40 y RN143).

La renovación se realizará en tres tramos : de Av. Rawson a El Toledano, de El Toledano a Rotonda El Cristo, y de Rotonda El Cristo a Pareditas. En cuanto a las empresas adjudicatarias , la funcionaria explicó que primer tramo será ejecutado por una UTE integrada por Black Shadow y Horizonte, el segundo estará a cargo de Cartellone y el tercero lo realizará Ceosa.

Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

La noticia del pronto comienzo de los trabajos -que incluyen la reparación de banquinas y estructuras, la colocación de una base granular y nueva carpeta asfáltica, y la instalación de señalización vial- la dio Badui en Casa de Gobierno tras la firma de convenios con el intendente sanrafaelino, Omar Félix, para obras de infraestructura.

Presupuesto y plazos

Badui detalló que los montos finales de adjudicación quedaron por debajo del presupuesto oficial. La inversión total prevista era de unos U$S 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de U$S 35.

En cuanto a los plazos de ejecución, los tramos comprendidos entre Pareditas y el ingreso a San Rafael se realizarán en 12 meses; mientras que el tramo urbano -entre la Rotonda del Cristo y la Rotonda de Ingreso a la ciudad- demandará 18 meses.

ruta nacional 143, 2 Estado actual de la RN 143.

Las obras

Tramo 1, Rawson a Rotonda del Cristo/Ruta Prov. 150 : ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto.

: ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto. Tramo 2, Rotonda del Cristo a Río Seco de Las Peñas : repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética.

: repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética. Tramo 3, Río Seco a Pareditas/Ruta 40: repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalética moderna.

Estas intervenciones generarán desvíos de tránsito. En ese sentido, el Gobierno pidió comprensión a los conductores y remarcó la necesidad de intervenir en esta ruta después de 40 años sin mejoras.