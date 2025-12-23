El Gobierno de Mendoza financiará obras clave en San Rafael: inversión millonaria en redes de agua y electricidad

El Gobierno de Mendoza firmó tres convenios con San Rafael para realizar diversas obras para mejorar la infraestructura y los servicios básicos en diversos barrios del sur. El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo , junto al intendente sureño Omar Félix .

Se trata de dos proyectos de red eléctrica para los barrios Alberdi y Loteo Callao , y uno de red de agua potable para el barrio Municipal . La Provincia aportará el 70% de la inversión, unos $575.767.325, mientras que el municipio aportará el restante 30% y será el encargado de licitar las obras, con un plazo de ejecución de entre seis y ocho meses.

La jornada en la que Cornejo firmó los convenios con el jefe comunal sureño dejó una foto que pocas veces ha ocurrido durante su gestión. El intendente, referente del peronismo mendocino, le ha reclamado al Gobernador que en diversas oportunidades no ha sido invitado a las actividades del mandatario en San Rafael.

Félix, desde Casa de Gobierno celebró las obras anunciadas, declaró: "Son obras de infraestructura y saneamiento para distintos barrios de la zona urbana de San Rafael y que realmente nos ayudan a poder concretar demandas de vecinos que son importantes , donde el financiamiento es conjunto, el municipio le corresponde poner el 30% de la inversión y creo que es un modelo virtuoso de poder llevar adelante este tipo de obras que son tan necesarias para los vecinos".

Firmamos tres convenios de infraestructura para San Rafael, destinados a redes de energía eléctrica en los barrios Alberdi y Loteo Callao y a la red de agua potable del barrio Municipal, en la zona de Americasa. La inversión supera los 550 millones de pesos, con un financiamiento… pic.twitter.com/KaTrMl5gCz

En tanto, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, afirmó: "Son tres convenios en el marco del Programa de Infraestructura Municipal que ha estado vigente durante este año, llegando a la casi totalidad de todos los departamentos de la provincia. Es una inversión que se suma a toda la que hemos hecho en San Rafael".

23 de Diciembre de 2025, firma convenios para financiamiento de obras de infraestructura de servicios, San Rafael, Marité Badui, Subsecretaria de infraestructura La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, dio detalles de las obras. Foto: Cristian Lozano

A su vez, Badui enumeró otras obras que realizan en el sur, como el Canal Perrone, las comisarías en Cañada Seca y en el distrito de El Nihuil, además de plantas potabilizadoras. También destacó que en la misma jornada se envió al Consejo de Obra Pública el informe de adjudicación de la Ruta Provincial 143, lo que permite avanzar hacia el inicio de su ejecución.

Las obras que realizarán en San Rafael

En los convenios, la Provincia se comprometió a realizar un "control riguroso" sobre el avance de cada proyecto. Para ello, se han previsto inspecciones presenciales destinadas a "garantizar el uso adecuado y eficiente de los fondos públicos".

Red de Agua B° Municipal Zona Americasa

Inversión total: $124.438.929

Inversión Provincial: $87.107.250 (ANR: $52.264.350 + préstamo $34.842.900).

Red Eléctrica Barrio Alberdi

Inversión total: $361.104.911.

Inversión Provincial: $252.773.437 (ANR: $151.664.062 + préstamo $101.109.375).

Red Eléctrica Loteo Callao

Inversión total: $90.223.485.

Inversión Provincial: $63.156.439 (ANR: $37.893.863 + préstamo $25.262.575).