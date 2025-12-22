22 de diciembre de 2025
{}
Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Mendoza reforzará durante la Navidad y el Año Nuevo la seguridad vial, la tolerancia cero con el fuego y el cuidado de espejos de agua.

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
El Gobierno de Mendoza presentó este lunes el operativo especial de seguridad y servicios para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El plan, que involucra de forma coordinada a las carteras de Seguridad y Justicia, Energía y Ambiente, y Salud y Deportes, busca garantizar el orden público en rutas, zonas turísticas y eventos nocturnos de alta concurrencia.

Navidad y Año Nuevo: el Gobierno de Mendoza presentó un operativo de seguridad especial. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Navidad y Año Nuevo: foco en la seguridad vial

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que el refuerzo principal comenzará este martes y se extenderá hasta la noche del 25 de diciembre, repitiéndose el esquema para el cierre del año.

Los operativos incluyen: puestos fijos y móviles de alcoholemia en accesos principales y rutas hacia zonas de esparcimiento.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, destacó la importancia de la prevención: “Estamos en un 3,6% de positividad en controles de alcoholemia, una baja sensible respecto a años anteriores donde superábamos el 8%”, detalló el funcionario, instando a mantener la figura del "conductor designado".

Navidad y Año Nuevo: el operativo incluirá puestos fijos y móviles de alcoholemia en accesos principales y rutas.

Tolerancia cero con el fuego y riesgos náuticos

Dada la temporada estival y el riesgo extremo de incendios, la Subsecretaría de Ambiente recordó que está prohibido realizar fogatas o asados fuera de campings habilitados. Las multas por provocar incendios forestales son severas y pueden alcanzar los 58,8 millones de pesos.

Paralelamente, la Dirección de Áreas Protegidas intensificará los controles náuticos. Se prohibió de forma taxativa la navegación nocturna y el nado en aguas abiertas; quienes ingresen a embalses o ríos solo podrán hacerlo en perímetros boyados con guardavidas. Las infracciones por incumplir estas normas o navegar sin documentación habilitante llegan hasta los 4,2 millones de pesos.

dique El Carrizal
Las infracciones por inavegar sin documentación habilitante llegan hasta los 4,2 millones de pesos.

Recomendaciones para tener en cuenta

Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que el éxito de los operativos depende del compromiso ciudadano. Entre las recomendaciones principales se encuentran:

  • Evitar el uso de pirotecnia (cuya comercialización está regulada por cada municipio).
  • No arrojar colillas de cigarrillos en zonas rurales.
  • Verificar que cualquier fuego en lugares permitidos quede totalmente extinguido con agua antes de retirarse.

Finalmente, las autoridades recordaron que ante cualquier eventualidad, siniestro vial o sospecha de incendios, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911.

La premisa del operativo, según indicaron desde las distintas carteras, es que la presencia del Estado en el territorio funcione como un facilitador para que los mendocinos y turistas puedan disfrutar de los espejos de agua y la montaña en un entorno de convivencia responsable.

