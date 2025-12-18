18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Valle de Uco

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad

El Municipio de San Carlos organizó un recorrido de Papá Noel por barrios y plazas del departamento para compartir actividades con las familias.

Papá Noel recorrerá barrios de San Carlos desde el lunes.

Papá Noel recorrerá barrios de San Carlos desde el lunes.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos informa que, en el marco de las actividades programadas por las festividades de Navidad, Papá Noel realizará un recorrido por distintos distritos del departamento, con el objetivo de acompañar a las familias y promover espacios de encuentro comunitario.

Recorrido de Papá Noel por los barrios de San Carlos

Lunes 22 de diciembre

Lee además
Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia
A partir de mañana abren las inscripciones en San Carlos para las escuelas de verano.
Educación y deporte

Colonia de Verano 2026: San Carlos lanzó las inscripciones para niños y niñas

Inicio de los recorridos: 16:30 hs

Durante la jornada, se visitarán los siguientes sectores:

La Consulta – Zona 1:

Calle Combes, Superiora, Morgani, Loteo Suárez, Costa Canal Uco, Calle 3 de Febrero, Furlotti, La Rivera, B° Los Viñedos, Tregea 1 y 2, Ejército de los Andes, Integración, Elvira Bustos, San Martín, Rotonda y Boulevard.

La Consulta – Zona 2:

Calle Curto, B° La Amistad, Calle El Álamo, Calle Rosario Bustos Zapata, B° La Cañada y Coronel Videla.

Chacón, El Capacho y Cápiz:

Capacho, B° Roiero, B° Los Andes y B° Chacón.

Eugenio Bustos:

Calle El Indio, B° Los Manzanos, Los Robles, Huayquerías, San Martín, B° Anelos del Sol, Bernardo Quiroga, B° Ceferino, B° Ciudad Centro, B° Juventud, B° Libertad y B° Yaucha.

El Cepillo, Tres Esquinas y Chilecito:

El Cepillo, Salmazo, Retiro, B° Carrasco, B° Tres Esquinas, Ruta 40 vieja, Loteo Neila, Boulevard Chilecito, B° Los Racimos, B° Virgen del Rosario, Plaza y Viluco.

San Carlos:

B° El Esfuerzo, San Martín, Loteo Moreno, Loteo Malbec, Casas Viejas, Calle Cobos y Villa San Carlos.

Paso de las Carretas y Pareditas:

Paso de las Carretas, Paramillo, Calle del Campo, Centro Pareditas, B° Pareditas 1 y 2, B° El Progreso, B° Nogales y Calle Luffi.

Martes 23 de diciembre

A partir de las 18:30 hs, Papá Noel estará presente en las plazas distritales del departamento, recibiendo las cartitas y compartiendo un momento con niños, niñas y familias.

La Municipalidad de San Carlos invita a la comunidad a participar de estas actividades, que forman parte de las propuestas impulsadas para acompañar las celebraciones de fin de año y fortalecer los espacios de encuentro en los distintos distritos del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

Estación Transformadora Valle de Uco: inversión, plazos y el impacto en la industria local

Habrá corte de luz en dos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 8 de diciembre

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

General Alvear en alerta por el costo del alumbrado público tras cambios en el sistema eléctrico

LO QUE SE LEE AHORA
Coti será el número central de la Tonada en Tunuyán.
Valle de Uco

Tunuyán inició la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada 2026

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Por Sitio Andino Política
Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos.
A más de 20 días del siniestro

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Por Celeste Funes
Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Por Sitio Andino Policiales