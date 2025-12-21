21 de diciembre de 2025
{}
San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encargado de repostar, lo que ya generó reclamos oficiales.

Foto: @ APipeline89 en X.
Por Cristian Pérez Barceló

Este sábado a la noche, San Rafael sufrió entre dos y tres granizadas que, según se está revelando ahora, pudieron haber sido mejor atacadas por la lucha antigranizo, si hubieran tenido combustible. Una versión cada vez más fuerte revela que el responsable de proveerlo no habría estado disponible ante semejante situación de emergencias.

Fuentes vinculadas a los pilotos dijeron a este medio que los aviones no pudieron seguir volando porque no había personal para repostar las aeronaves. El no pago de horas extras, por un lado, y la posible ausencia del operario dependiente de Aeropuertos Argentina 2000, que estaba de guardia, se combinaron para que, pasada la medianoche, cuando volvió a gestarse una celda de magnitud, los pilotos no pudieran ir a cumplir su misión.

Las comunicaciones anoche vía WhatsApp fueron intensas, y todas apuntarían a confirmar que esta persona se habría ido a comer un asado.

Esta tarde, anoticiadas por este medio sobre lo sucedido, las autoridades departamentales comenzaron una serie de consultas que habría ratificado la versión, y han decidido tomar cartas en el asunto, con las correspondientes quejas y reclamos ante los responsables de la provisión del combustible en el aeropuerto local.

De verificarse el suceso, la gravedad estaría dada no sólo por la incapacidad para operar que tuvieron a esa hora los aviones de la Lucha Antigranizo, sino también porque, ante una situación de emergencia de otra aeronave o la necesidad, por ejemplo, de reabastecer a un avión sanitario, se habría encontrado con el mismo inconveniente.

En las próximas horas, se espera una explicación de los operarios, mientras los funcionarios municipales iniciaron en la tarde de este domingo varias diligencias para esclarecer lo sucedido y, eventualmente, reclamar el cumplimiento estricto de los protocolos.

Las tormentas severas que se registraron en San Rafael desde las 22.30 del sábado se intensificaron durante la madrugada y dejaron un saldo de destrozos generalizados. La caída de granizo mediano y grande, junto a fuertes ráfagas, afectó a barrios de la ciudad y distintos distritos del departamento.

Granizo del "tamaño de un huevo" causó destrozos y preocupación en San Rafael

Alrededor de las 22.30, las tormentas comenzaron a formarse en San Rafael y, poco después, se vieron acompañadas por la inclemente caída de granizo en seco en algunas zonas de la ciudad y distritos. Con el correr de las horas, el fenómeno se intensificó y avanzó sobre amplios sectores del departamento.

Tras el temporal, las calles amanecieron cubiertas de hojas, generando un aspecto verdoso en distintos puntos de la ciudad. En algunas zonas rurales, se reportaron pérdidas totales, situación que será evaluada a partir de un relevamiento que realizará este lunes la Dirección de Agricultura y Contingencias para determinar la magnitud de las áreas afectadas.

El camino a Valle Grande también sufrió consecuencias por la fuerte tormenta, con derrumbes de tierra y piedras que dejaron la traza dañada. Si bien el camino no quedó intransitable, se recomiendó circular con extrema precaución debido a la gran cantidad de material acumulado sobre la ruta.

