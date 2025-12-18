18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Encuentro vecinal

San Rafael realizará brindis de fin de año en plazas y paseos barriales

El cronograma en San Rafael incluye encuentros este viernes y sábado con propuestas culturales, música en vivo y la visita de Papá N

Por Sitio Andino Departamentales

Este viernes y sábado el Municipio de San Rafael invita a los vecinos de los diferentes barrios de la Ciudad a participar en los diferentes brindis de fin de año, un espacio para reunirse, compartir y disfrutar de propuestas artísticas y culturales.

El viernes a las 19.00 horas uno de los puntos será la Plaza España de Lavalle y Ganaderos. Allí confluirán los vecinos de las delegaciones San Martín, Villa Laredo y Martín Güemes.

“Además de encontrarnos entre vecinos, vamos a disfrutar de los talleres municipales de folklore, hip hop, tejido y otros espectáculos artísticos. Queremos que todos se sumen para brindar por un año muy próspero para todos”, destacó Roberto Farías, delegado del Bº San Martín.

Ese mismo día y horario la otra sede será la primera cuadra del Paseo Luis Huerta (entre Mitre y Barcala) con las delegaciones Pueblo Diamante, Quiroga, Valle Grande, El Molino, Cruz del Sur y Las Margaritas.

Celebración en los barrios de San Rafael

“Vamos a estar ahí para celebrar, brindar y con varios eventos. Se presenta la Bandera de la Paz, eventos artísticos y la visita de Papa Noel. Queremos brindar y compartir con todos los vecinos, encontrarse y desearse buenos augurios para lo que viene”, dijo Estela Jara delegada del barrio Quiroga.

El sábado -también a las 19.00 horas- las celebraciones se trasladan a la plaza De La Libertad (3 de Febrero y Braña) con las delegaciones de los barrios Unimev, Isla del Río Diamante, Sosneado, Musso y Los Sauces.

“Queremos despedir el 2025 y recibir el año que está por comenzar. Vamos a tener shows artísticos, música en vivo y la presencia de Papa Noel para que los chicos puedan llevar su cartita”, indicó Gabriela Giménez, delegada del barrio Los Sauces.

Al unísono las delegaciones de los barrios Constitución I y II, Ruca Hue y Cristiano en el predio de Telles Meneses y Édison.

“Invitamos a toda la comunidad a compartir un momento de celebración antes de que termine el año con shows en vivo y muchas ganas de compartir un brindis en comunidad”, remarcó Eugenia Martínez, delegada del Barrio Constitución.

