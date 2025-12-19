19 de diciembre de 2025
Sitio Andino
peligrosísimo

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Un automovilista chocó con chanchos que estaban sobre la ruta, perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un guardarraíl en San Carlos.

Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.

Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.

 Por Cecilia Zabala

Un hecho insólito pero muy peligroso se registró en la madrugada de este jueves en el departamento de San Carlos, cuando un automovilista protagonizó un accidente vial luego de impactar contra animales sueltos que se encontraban sobre la calzada, más precisamente, cerdos.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.25 de la mañana sobre calle Ejército de los Andes, frente a la Finca Mastrabassi. Según la información oficial, un hombre de 48 años circulaba de este a oeste a bordo de un Peugeot 408 cuando se encontró de manera repentina con dos porcinos cruzando la calle.

chanchos sueltos San Carlos
El episodio ocurri&oacute; alrededor de las 5.25 de la ma&ntilde;ana sobre calle Ej&eacute;rcito de los Andes.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.25 de la mañana sobre calle Ejército de los Andes.

Cómo fue el accidente contra los cerdos

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el conductor no logró esquivar a los animales y colisionó contra uno de ellos. A raíz del impacto, perdió el dominio del vehículo, se desvió de su trayectoria e impactó contra el guardarraíl ubicado en el costado sur de la arteria. Finalmente, el auto quedó detenido en el centro de la calzada.

El siniestro fue encuadrado legalmente como un caso de lesiones culposas.

Por ahora, no se informó la procedencia de los animales.

El hecho volvió a poner en foco los riesgos que representa la presencia de animales sueltos en rutas y calles rurales, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Este tipo de situaciones puede derivar en consecuencias graves tanto para los conductores como para terceros.

