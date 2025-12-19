Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.

Un hecho insólito pero muy peligroso se registró en la madrugada de este jueves en el departamento de San Carlos , cuando un automovilista protagonizó un accidente vial luego de impactar contra animales sueltos que se encontraban sobre la calzada, más precisamente, cerdos .

El episodio ocurrió alrededor de las 5.25 de la mañana sobre calle Ejército de los Andes, frente a la Finca Mastrabassi. Según la información oficial, un hombre de 48 años circulaba de este a oeste a bordo de un Peugeot 408 cuando se encontró de manera repentina con dos porcinos cruzando la calle.

Investigación Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

tragedia Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el conductor no logró esquivar a los animales y colisionó contra uno de ellos . A raíz del impacto, perdió el dominio del vehículo, se desvió de su trayectoria e impactó contra el guardarraíl ubicado en el costado sur de la arteria . Finalmente, el auto quedó detenido en el centro de la calzada.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.25 de la mañana sobre calle Ejército de los Andes.

El siniestro fue encuadrado legalmente como un caso de lesiones culposas.

Por ahora, no se informó la procedencia de los animales.

El hecho volvió a poner en foco los riesgos que representa la presencia de animales sueltos en rutas y calles rurales, especialmente en horarios de baja visibilidad.

Este tipo de situaciones puede derivar en consecuencias graves tanto para los conductores como para terceros.