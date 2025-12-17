17 de diciembre de 2025
{}
Involucró a dos personas

Choque entre camioneta y moto en Godoy Cruz terminó con un herido de gravedad

El hecho tuvo lugar durante la tarde del miércoles en una intersección de calles del departamento. El motociclista, de 46 años, sufrió heridas severas y fue hospitalizado de urgencia.

 Por Luis Calizaya

Un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta se registró durante la tarde de este miércoles en el departamento de Godoy Cruz. El siniestro ocurrió en una intersección de calles y dejó como saldo a un motociclista de 46 años con heridas de gravedad, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central.

Choque entre una camioneta y una moto en Godoy Cruz: cómo fue

El accidente de tránsito se produjo pasadas las 16, en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó, donde una camioneta y una moto, que circulaban por arterias perpendiculares, colisionaron por motivos que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, de 46 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Central.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 25 años, no presentó lesiones. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas.

