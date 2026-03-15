15 de marzo de 2026
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Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

El hombre de 50 años murió en el lugar tras perder el control de su moto y caer sobre el asfalto. Personal de salud constató el fallecimiento.

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

 Por Soledad Maturano

Un hombre de 50 años murió durante la mañana de este domingo tras protagonizar un accidente vial en San Rafael. El hecho ocurrió en la Ruta 143, donde el conductor perdió el control de su moto y terminó cayendo sobre la carpeta asfáltica.

El siniestro se registró cerca de las 06.50 en la intersección de Ruta 143 y calle Centenario. Según la información policial, el hombre circulaba en una moto marca Zanella cuando ocurrió el accidente.

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Cómo ocurrió el accidente vial en la Ruta 143

De acuerdo con los primeros datos del procedimiento, el hombre se desplazaba de sur a norte por la ruta cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la moto. Producto de esa maniobra, cayó sobre la carpeta asfáltica y quedó tendido en el lugar.

Al arribar al sitio, personal de salud constató que el hombre no presentaba pulso, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

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El hombre murió en el lugar.

El hombre murió en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía, se realizaron las medidas de rigor y se ordenó la intervención de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.

En el operativo trabajó personal policial, efectivos de Seguridad Vial y Policía Científica, quienes realizaron las actuaciones en la zona del accidente.

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